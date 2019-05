​Kom naar het AV Festival en test de HP ZBook Studio x360 en HP Z4

De Tweakers-community bruist van de kennis over en passie voor tech, en dat wordt onderling en op fora niet onder stoelen of banken gestoken. Natuurlijk h​​eeft iedereen zijn of haar voorkeuren en zelfs vooroordelen. Een veelgehoorde misvatting is bijvoorbeeld dat creatievelingen per definitie met Apple-producten werken.

“Actief in de ontwerp- of designbranche? Dan moet je een MacBook Pro hebben”, klinkt het bijna dogmatisch. HP denkt hier logischerwijs anders over en nodigt zes tweakers uit voor een kick-offevenement op het AV festival. Dit zeskoppige testpanel mag uitgebreid aan de slag met een HP ZBook Studio x360 mobile workstation of een Z4 workstation. HP schuift deze high-end producten naar voren als sterke hardware voor gebruikers die veel werken met onder andere Adobe Premiere of Photoshop, en voor Creative Cloud-gebruikers met pensupport.

High-end scherm met verschillende functies

HP zelf noemt de ZBook Studio x360 ‘de krachtigste convertible computer ter wereld’ en bijzonder is de laptop zeker. Het scherm heeft een scharnier waarmee het 360 graden te draaien is. Zo kun je de ZBook als tablet, laptop of tablet, of 'geknakt' op een bureau neerzetten. Het high-end scherm heeft een aanraakgevoelige laag en biedt ondersteuning voor Wacom AES-pennen. Het lcd-paneel heeft een 4k-resolutie en claimt honderd procent van het Adobe RGB-kleurenspectrum weer te geven, met een maximale helderheid van 600cd/m². Er zijn diverse configuraties mogelijk met een quadcore-Core i5 of een 6-core-Xeon E3/Core i7. Voorts heb je de keuze uit een Nvidia Quadro P1000 of P2000 met 4GB gddr5-videogeheugen. Wil je de meest uitgebreide versie, dan heb je de mogelijkheid de ZBook uit te rusten met 32GB ddr4-2667 en (maximaal) 4TB pci-express nvme-ssd-opslag.

Strak én stil

Ben je meer het type voor een losse werk-pc, dan biedt het HP Z4 workstation uitkomst. De nieuwe HP Z4, gericht op de Creative Cloud-gebruiker, en bijvoorbeeld 3DsMax- en Maya-gebruikers, is opnieuw ontworpen. Dit strakke en opvallend stille werkpaard is geoptimaliseerd voor het werken met grote bestanden en voorzien van een Xeon W-2133- of een Core i9 79xx-processor. Erg handig: geavanceerde beveiligingsfuncties zitten standaard bij elke Z4. Dankzij meegeleverde software, zoals HP Client Security Suite en HP Sure Start, blijft de veiligheid van data en identiteit gewaarborgd.

Testpanel

Het bijzondere kick-offevenement vindt plaats op 12 juni. Gedurende de middag krijgen de uitgekozen communityleden een presentatie van HP over verschillende producten. Daarna gaan ze een uur lang aan de slag met de HP-hardware om zo de verschillen te ervaren tussen de HP ZBook Studio x360 workstation en het Z4 workstation enerzijds en een MacBook Pro anderzijds. Na het testen is er uiteraard nog tijd om onder het genot van een hapje en een drankje met de mensen van HP te praten. Iedere aanwezige tweaker krijgt bovendien een goodiebag mee naar huis.

Review en win de ZBook Studio x360

Ieder communitylid uit het testpanel krijgt na het evenement het HP mobile of desktopworkstation thuisgestuurd om er verder mee te stoeien, het uitgebreider te testen en vervolgens een review te maken. Als dank voor hun bevindingen verloot HP een ZBook Studio x360 onder de testers, de overige tweakers ontvangen een Bol.com-cadeaubon ter waarde van vijftig euro.

Programma AV Festival HP X Tweakers 12 juni

12.00 uur Ontvangst tweakers 12.15 uur Welkomstwoord communitymanager Tweakers 12.20 uur Lunch HP & Tweakers 13.00 uur Presentatie HP 12.30 uur Testsessie: HP mobile en desktop workstation versus Apple Macbook Pro 14.30 uur Social 15.30 uur Einde

Locatie: Duivendrechtsekade 82, 1096 AJ Amsterdam

Klik hier voor meer informatie over het AV Festival.





Wil jij mee doen met het testpanel? Vul dan onderstaande poll in: Poll Ja, ik wil aanwezig zijn op 12 juni, gebruik Adobe Creative Cloud en ik wil deelnemen aan het testpanel: ZBook studio X360

Ja, ik wil aanwezig zijn op 12 juni, gebruik Adobe Creative Cloud en ik wil deelnemen aan het testpanel: Z4 dreamcolor

Ja, ik wil aanwezig zijn op 12 juni, gebruik geen Adobe Creative Cloud en ik wil deelnemen aan het testpanel: ZBook studio X360

Ja, ik wil aanwezig zijn op 12 juni, gebruik geen Adobe Creative Cloud en ik wil deelnemen aan het testpanel: Z4 dreamcolor

Nee, ik wil niet deelnemen aan het testpanel, maar wel in aanmerking komen voor een gratis toegangsbewijs t.w.v. 30 euro

Nee, ik laat deze actie aan me voorbijgaan.

