Wat vinden start-ups van Dropbox Business?

Hoe gebruiken start-ups Dropbox Business en hoe bevalt het? Begin dit jaar deden we een oproep: welke tweakers met een bedrijf wilden Dropbox Business twee maanden testen? Inmiddels hebben drie geselecteerde start-ups deze testperiode achter de rug. Zij mogen de dienst twee jaar gratis gebruiken.

Justin Welgraven (by Raven)

Ooit begon hij als dj, maar al snel ontdekte Justin Welgraven (tweakers-username: Ravenyze) dat hij componeren eigenlijk leuker vindt dan optreden voor een publiek. Met by Raven is hij achter de schermen nog steeds actief in de dancewereld en verzorgt hij het geluid in reclames van uiteenlopende opdrachtgevers. Met Dropbox was Welgraven al bekend. "Ik gebruikte het privé en zakelijk, met een betaald account voor extra opslagruimte. De overstap naar Dropbox Business was de gemakkelijkste ooit; ik hoefde niets te doen, het was al geactiveerd. De interface is hetzelfde gebleven, maar nu heb ik meer functies en oneindige opslagcapaciteit."

'Dropbox Business is als het ware mijn digitale kantoor'

Als eenmanszaak werkt Welgraven met veel partijen samen, vaak ook op lange afstand. "Het is dan wel fijn als je bestanden eerder gedeeld hebt. Dropbox Business is als het ware mijn digitale kantoor." Een feature die Welgraven meer wil gebruiken, zijn de Deliver-mappen, waarin je voor onder meer klanten gedurende een bepaalde periode bestanden beschikbaar kunt maken, voorzien van een wachtwoord. "Dat geeft een extra laag beveiliging. Ik heb te maken met opdrachtgevers die strikt zijn op dat gebied en ik wil niet dat een opdracht daarop afketst. Het fijne aan de Deliver-map is ook dat ik bestanden na het delen nog kan aanpassen, zonder dat ik de klant een nieuwe link hoef te sturen voor een nieuwe versie van het bestand. Zo komt mijn werk gestroomlijnder over."



Welgraven is over verschillende functies goed te spreken. De langere retentieperiode voor weggegooide bestanden bijvoorbeeld, die met Dropbox Business naar 120 dagen gaat. "Typisch zo'n functie die op de achtergrond meedraait en waarvan je eigenlijk niets merkt, maar die er voor je is zodra je die nodig hebt. Verder vind ik het previewen van bestanden in de browser handig; audiobestanden kan ik direct streamen. Over het algemeen werkt Dropbox Business voor mij super steady. Er zijn een heleboel dingen heel geleidelijk veranderd zonder dat het voor mij als gebruiker een grote omslag is."

Thomas Muller (STA Software)

Waar opnames, zoals opleveringen, kwaliteitsborging en veiligheidsinspecties, in de bouw vroeger op papier werden uitgewerkt en uitvoerders met fototoestellen over de bouwplaats liepen, gebeurt dit proces nu volledig op iPads. Met zijn bedrijf STA Software - de afkorting staat voor Smart Technical Applications - ontwikkelt software-engineer Thomas Muller (tweakers-username: imuller) software voor de bouwsector. Dat doet hij samen met bouwkundige Hermie Vos en een team specialisten. Dropbox kent en gebruikt hij al sinds zijn studietijd, jaren geleden. De introductie van Dropbox Business bij STA Software verliep mede daardoor soepel. "De interface oogt herkenbaar, wel zijn er instellingen bijgekomen om een team te beheren, met statistieken en logging. Daardoor zit je veel meer aan het roer en dat is fijn. Verder ben ik ook heel blij met de scheiding tussen een persoonlijke en een zakelijke account. Dat werkt prettig."

'Met de extra instellingen zit je veel meer aan het roer van je team'

Meer controle over wie toegang heeft tot welke mappen is iets waarin Dropbox Business verbetering moet brengen, vindt Muller. "Dit was iets waar ik bij de Personal-variant tegen aanliep en iets wat ik met Dropbox Business beter hoop in te richten. Ik ben alleen nog aan het uitzoeken hoe ik dat kan doen." Dropbox Business heeft de mogelijkheid om te werken met Team-mappen en om toegangsrechten te verlenen aan medewerkers en/of teams. Meer informatie over de Admin Toolkit vind je op pagina 6 >>.

Iets wat al direct veel meerwaarde bleek te hebben, is Smart Sync. "Ik hoef echt niet al mijn bestanden te synchroniseren met al mijn apparaten. Omdat mijn MacBook momenteel gerepareerd wordt, werk ik tijdelijk met een vervangende laptop met een kleinere ssd. Dan is het handig als je keuzes kunt maken in wat je wel en niet synchroniseert, maar toch inzichtelijk hebt welke bestanden en mappen vanuit de cloud beschikbaar zijn."



Muller ziet de onbeperkte opslagcapaciteit als een groot voordeel van Dropbox Business Advanced. "Voorheen moesten we elkaar altijd waarschuwen om niet te grote bestanden in Dropbox te zetten. Deels is dat al opgelost met Smart Sync. Als je nu een groot videobestand uploadt, heeft een collega daar niet direct last van en verder hoef je er ook helemaal niet meer over na te denken. Ik weet niet eens of ik nou ongelimiteerde opslag heb of 5TB. Het maakt ook niet uit; het is genoeg en ik heb er geen omkijken naar.” Met zijn team gebruikt hij sinds kort ook Dropbox Paper. Afspraken uit wekelijkse meetings worden erin vastgelegd, evenals documentatie. "De mogelijkheid om codeblocks aan te maken, vind ik handig. Word heeft dat bijvoorbeeld niet."

Anton Hogewoning (Uptop)

Uptop is een full service digital agency, dat met een team van ontwerpers en ontwikkelaars unieke producten maakt voor uiteenlopende klanten. Tot voor kort werkte het bedrijf met twee clouddiensten, waarvan Dropbox er een was. Door de Tweakers-actie werd besloten volledig naar Dropbox Business over te gaan. Alle materialen, zowel de eigen administratie als projecten van klanten, staan nu in Dropbox-mappen. Het was een eenvoudige migratie, vertelt Uptop-oprichter Anton Hogewoning (tweakers-username: CptMeatball). "Binnen een dag was alles geregeld. Het enige wat nog niet optimaal werkt, zijn de geautomatiseerde off-site back-ups. Dit komt niet door Dropbox zelf, maar heeft te maken met de thirdparty-app die wij gebruiken; deze maakt geen onderscheid tussen teamaccounts en personal accounts.”

'Met Reversed Sharing heb je geen omkijken naar het juist archiveren van aangeleverde bestanden'

Een feature waar Hogewoning benieuwd naar was, is Dropbox Paper. "We zijn het aan het testen om te kijken of het voor ons een alternatief is voor Google Docs. We gebruiken het voor takenlijsten die gekoppeld zijn aan bepaalde gebruikers. Het is handig in gebruik. Zeker voor het bewaken van de planning biedt het meerwaarde." Reversed Sharing is een andere feature die bevalt. "Je stuurt degene met wie je samenwerkt, een uploadverzoek en een deadline. Het uploaden gaat automatisch in de juiste map. Je hebt er vervolgens geen omkijken naar. Je hoeft het niet zelf te archiveren en krijgt een bericht van Dropbox zodra het bestand op de juiste plek staat. Omdat wij zoveel op afstand werken, is dat ontzettend handig."

De ondernemer is blij dat hij met zijn start-up in de komende periode Dropbox Business kan blijven gebruiken. "Voor ons is het ideaal, omdat het nu niets kost. Daarna kijken we verder. Puur wat opslagcapaciteit betreft is het niet de goedkoopste dienst, maar met alle functionaliteit erbij snappen we de meerwaarde wel. Paper werkt goed op elk apparaat, de zoekfunctie is gebruiksvriendelijk en door Smart Sync kun je ook op apparaten met weinig opslagcapaciteit snel bij je bestanden. Dat gebruiksgemak weegt voor ons heel zwaar."

