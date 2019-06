Waar wil je graag meer over leren tijdens de Meet-up Technologie in de Zorg?

Eind vorig jaar vroegen we jullie over welke onderwerpen je graag een Meet-up zou zien in 2019. Eén van de onderwerpen die veel stemmen ontving was 'Technologie in de zorg/medische wereld'. Om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze Meet-up goed aansluit op jullie wensen, willen we graag weten welke insteek jullie het interessantst zouden vinden.

De combinatie van technologie en zorg vormt natuurlijk een breed speelveld, dat loopt van zaken als het elektronisch patiëntendossier tot medische nanobots die gericht ziektes opsporen en aanvallen. Van eerdere Meet-ups weten we dat bezoekers het fijn vinden als de inhoud van de avond enigszins afgebakend is. Daarom zijn we erg benieuwd naar welke specifieke onderwerpen jullie graag voorbij zien komen tijdens deze Meet-up.

Jullie suggesties zien we graag terug in de reacties onder dit artikel. Wij zullen kijken welke thema's het meeste terugkomen en vervolgens ons uiterste best doen daar interessante sprekers bij te vinden. Onder iedereen die input geeft verloten we vijf kaartjes voor de Meet-up. Deze zal op 19 september in Amsterdam plaatsvinden. De kaartverkoop hiervoor begint later deze zomer.