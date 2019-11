Multicloud zonder strategie is geen optie

"Elk bedrijf moet een multicloudstrategie hebben, ook als er nog geen plannen zijn om hiermee aan de slag te gaan", vindt Ilja Heitlager, cio van Schuberg Philis. "Het begrip is er en als je je er niet van bewust bent, overkomt het je omdat alles tegenwoordig versaast en vercloudt."

De term 'multicloud' omschrijft niet één type 'cloud', het is een verzamelnaam voor het samenbrengen van verschillende clouddiensten. Dit kan gaan van het specifiek inrichten van verschillende applicaties op enkele van de verschillende clouddiensten die er bestaan, zoals Azure, AWS en Google. Het kan ook gaan om het gecombineerd gebruik of orkestreren van clouddiensten die met behulp van de 'grote drie' samen met saasdiensten in elkaar zijn gezet. Denk daarbij aan bijvoorbeeld een Office 365-omgeving, Salesforce, GitHub en wat al niet meer.

Dat it'ers hierdoor anders werken dan vroeger, staat buiten kijf. "Er is een reden dat de verhouding devs en devops inmiddels ergens rond de een op dertig is geworden. Pin me niet vast op die getallen, maar we gebruiken gewoon steeds meer van dat soort diensten", zegt Ilja.

"Vroeger moest je nog goed nadenken over waar je in investeerde, omdat alles heel veel geld in een keer kostte: de softwarepakketten, je lokale servers en infrastructuur bijvoorbeeld. Nu kun je nieuwe ideeën bedenken en je kunt ze zo uitrollen door even ergens een dienst aan te zetten. Werkt het niet? Dan zet je het weer uit en kost het geen geld meer."

Klant bepaalt

"De verhouding tussen klant en it'er is ook gigantisch veranderd", legt hij verder uit. "De klant, want het gaat hier immers over bedrijfsgerichte it-oplossingen, bepaalt voor ons. Het maakt voor ons niet uit welke cloud we gebruiken; in die zin zijn we cloud-agnostisch. Als je dat laatste overigens vanuit de technische kant bekijkt, zou je cloud-onafhankelijk moeten ontwikkelen, maar daar gaat het in ons geval meestal niet om, tenzij de klant dat wil natuurlijk." Het is fijn om voor één stack te kiezen, want daar kan een it'er heel goed in worden, maar je zit al sneller in een multicloudomgeving dan je denkt.

Dit veranderde landschap betekent heel wat voor de it'er zelf, die moet anders durven werken dan vroeger, net zoals meer flexibel zijn in het gebruik van programmeertalen. "De it'er moet sneller kunnen leren als een klant voor een bepaalde omgeving kiest. De it'er heeft daarin mee te gaan", legt Ilja uit.

Het zijn vaak emotionele argumenten om geen multicloud in te zetten. "Je kunt het vergelijken met fotografie: je hebt Canon-adepten en Nikon-liefhebbers. Dat is in veel gevallen een emotionele keus en niet rationeel. In het geval van it is dat nu AWS, Azure of Google. Denk daarbij even aan Sony dat met systeemcamera's een grote voorsprong wist te behalen en ook een mount voor je oude Canon-lenzen ging leveren, zodat je die nog kon gebruiken en gemakkelijker kunt overstappen. De partij die multicloud voorstelt, is de partij die nog niet binnen is."

Het is fijn om voor één stack te kiezen, want daar kan een it'er heel goed in worden, maar je zit al sneller in een multicloudomgeving dan je denkt. "Als je intern al Microsoft gebruikt, ga je al snel naar Office 365 en Azure, terwijl je ondertussen misschien al onderdelen bij AWS draait. Zonder dat je het doorhebt, zit je al in een multicloud waar je een strategie voor moet hebben", zegt Ilja.

Kies niet voor multicloud

"Als bedrijf moet je bewuster niet voor multicloud kiezen, maar als it'er juist wel. Vroeger was dat andersom, de it'er had zijn favoriete toolbox en daar moest een bedrijf maar in mee. Nu zijn bedrijven veel bewuster en banger voor vendorlock-in, omdat de snelheid van ontwikkelingen en handelen is toegenomen."

Juist daar zit een belangrijk onderdeel van de keuze om wel bewust voor een multicloudstrategie te kiezen, omdat je volgens Ilja anders vanzelf in een vendorlock-in-situatie terechtkomt. Dit komt doordat elk bedrijf een traditie heeft en al die technieken worden allemaal vercloud en versaast. "Let je niet op, dan zit je ineens met een wirwar aan cloud- en saasproviders, en is dat zo lastig aan elkaar geknoopt dat loskoppelen lastig wordt."

De belangrijkste reden om voor één cloud te kiezen, is om heel snel een dienst uit de grond te stampen. "Netflix koos indertijd heel bewust voor AWS. Het ging ze maar om één ding: streamen en niets anders. Amazon had, zeker toen, de beste papieren wat schaalbaarheid betreft. Vervolgens kon iedereen in een dergelijk team zich richten op ontwikkelen voor die technologie. Als ze in de toekomst ooit een ander platform ernaast willen gebruiken, om bijvoorbeeld minder vendorlock-in te hebben, dan kan dat probleemloos. Het is in die zin al lang geen louter technische keuze meer."

Opdracht voor de it'er

Toch hinkt ook Ilja op twee gedachten over multicloudstrategie. Het komt er volgens hem min of meer op neer dat als je een opdracht hebt voor een bedrijf, je moet proberen zelf niet in een multicloudsituatie terecht te komen voor je opdracht, want dat leidt tot meer complexiteit en afleiding. “De opdracht voor de it’er is nu veel meer jezelf beperken als je voor een bedrijf bezig bent, omdat je tegenwoordig veel meer verantwoordelijkheid hebt."

Voor je het weet, zit je diep in een multicloudomgeving De bottomline is dat bedrijven digitalisering zo snel mogelijk achter zich moeten laten bij bedrijfsautomatisering, zeker omdat je met elke cloud min of meer alles kunt realiseren en de technische redenen nog maar klein zijn. "Kies er een en ga."

Elk bedrijf is een it-bedrijf

Elk bedrijf is tegenwoordig een it-bedrijf of heeft in ieder geval een digitaal randje, waardoor de it-afdeling nog minder op zichzelf staat en echt onderdeel is van het bedrijf. "It-afdelingen zijn gewend om grondige keuzes te maken over waar je mee in zee gaat, terwijl je als it'er nu veel sneller kunt leveren door op een van de clouds te springen. Hierdoor is de technologiekeuze veel minder relevant geworden", zegt Ilja.

Hij geeft aan dat het fenomeen multicloud sneller zijn intrede doet dan je denkt. “Denk aan het gebruik van GitHub en CircleCI, dat zijn al twee saas-providers. Gecombineerd met Office 365, nog een Salesforce-app en allerhande andere powerapps, nog een datalake bij AWS, wat marketinganalyse en de beste machinelearning bij Google. Voor je het weet, zit je diep in een multicloudomgeving.”

Voordeel multicloud

Beseffen dat multicloud bestaat en dat het ook grote voordelen kan bieden, mits goed ingericht, is de crux, omdat je niet in een keer alles hoeft te vervangen. "Stel, je bedrijf gebruikt honderden apps. Die kun je heel gemakkelijk vervangen en dat hoeft niet allemaal in één keer. Je begint gewoon met eentje, vervangt die door een ander en zo kun je alles afwerken wat je wil vervangen."

Ook wat kosten betreft blijft het overzichtelijk, want je betaalt over het algemeen per tijdseenheid en niet voor het product zelf. Wat dan overblijft, zijn vooral technische zaken, zoals de veiligheid, de latency tussen de apps en dergelijke. "Je moet natuurlijk niet alles bij verschillende diensten draaien. Dat kan knap lastig en complex worden, maar je kunt een deel van het bedrijf elders onderbrengen. Dan is er niets aan de hand."

Om het Cruijffiaans te houden: "Je kunt heel snel schakelen, maar het nadeel is dat je heel snel kunt schakelen."

Dit artikel is een onderdeel van een artikelenreeks in samenwerking met Schuberg Philis.