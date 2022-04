Opkomst NVMe vergroot snelheidsverschil portable ssd’s en hdd’s

Mede door het vele thuiswerken tijdens de coronacrisis kende het aantal verkochte portable harddrives het afgelopen jaar een opleving. Ondertussen zet de opmars van solid state drives door, signaleert fabrikant Western Digital. “In 2021 zal de populariteit van portable ssd’s groeien.”

Zo’n tachtig procent van de markt voor portable harddrives bestaat uit hdd’s. Toch neemt de populariteit van portable ssd’s toe. “Dit heeft vooral te maken met het feit dat het prijsverschil enorm is afgenomen”, zegt Fabrizio Keller, product marketing manager voor Western Digital. “Zo’n vier jaar geleden was ssd-technologie nog acht tot tien keer zo duur als hdd.”

Wel is het zo dat hdd’s vooralsnog de consumentenbehoefte aan grote opslagcapaciteiten bevredigen. ‘Solid states’ adresseren echter andere wensen, zoals het sneller opslaan van data, en meer robuustheid. Ssd’s bevatten immers geen kwetsbare bewegende onderdelen.

Van 5MB op een ‘koelkast’ tot flash drive

Western Digital heeft al veel trends meegemaakt op het gebied van storage media. IBM kwam in de jaren vijftig met ’s werelds eerste harde schijf, de Model 350 Disk Storage Unit (ook wel bekend als de Ramac). “Hij was zo groot als een koelkast, woog bijna een ton en er kon ongeveer 5MB aan data op. Naar de standaarden van vandaag gemeten kon er dus één mp3’tje met muziek op worden opgeslagen.” De eerste portable harddrive verscheen in 1963; de IBM 1311 had zes 14-inchdisks en een capaciteit van 2,6MB. De divisie die beide uitvindingen deed werd in 2003 verkocht aan Hitachi’s Global Storage Technologies (HGST) en daarna volgde in 2012 een overname door Western Digital.

De eerste commerciële flash-ssd verscheen in 1990 en was het resultaat van samenwerking tussen Western Digital en SanDisk (toen nog SunDisk). Bijna vijfentwintig jaar later zouden deze partijen fuseren. Inmiddels is SanDisk een merk onder de paraplu van Western Digital, dat zich hiermee vooral richt op het segment van content creators zoals fotografen. Mobiliteit, portabiliteit en snelheid zijn voor deze groep heel belangrijk, evenals robuustheid. “De meeste producten zijn dan ook IP55 gecertificeerd voor water- en stofbestendigheid.” SanDisk is één van de vier pijlers in het portfolio van Western Digital. Met WD richt het zich op mainstream consumenten, met G-Technology op het segment van professionele gebruikers, met Western Digital op enterprise en datacenters, en met WD_BLACK op gamers.

NVMe in portable storage

WD_BLACK is ontstaan uit WD Velociraptor, een groep producten die vooral bestond uit interne harddrives. Behalve een groeiende behoefte aan de snelheden van interne ssd’s is er ook een markt ontstaan rondom portable drives voor gamers. Voor consoles als de PS4 en Xbox One zijn talloze uitbreidingen mogelijk. Hoe dit er voor de huidige generatie gameconsoles uit gaat zien is nog even afwachten. “Wij zien dat veel gamers behoefte hebben aan mobiele storage, zodat ze hun gaming library overal mee naartoe kunnen nemen. Gebruikmakend van NVMe (Non-Volatile Memory express) kunnen ze beschikken over harddrives met hoge prestaties.” De NVMe-technologie past het bedrijf ook in andere delen van het portfolio, zoals SanDisk, veelvuldig toe.



De komst van NVMe is een belangrijke ontwikkeling in de markt voor portable storage. Het is een opslagtoegangs- en transportprotocol voor flashgeheugen en ssd’s. Voordelen zijn een hoge doorvoersnelheid en snelle responstijden voor allerlei soorten workloads. Het communiceert tussen de opslaginterface en de processor van bijvoorbeeld een pc, met behulp van snelle PCIe-sockets. De technologie presteert aanmerkelijk beter dan het SATA-protocol dat veel ssd’s en hdd’s gebruiken.

Vierbaans snelweg voor geheugen

“We gebruiken NVMe om de veranderende consumentenbehoefte te bevredigen, maar het is ook een evolutie in technologie”, vervolgt Fabrizio. “NVMe stelt je in staat om lees- en schrijfsnelheden van meer dan 2GB per seconde te bereiken. En theoretisch nog veel meer, tot 10GB. Met SATA daarentegen heb je te maken met een theoretische maximumsnelheid van 600MB, en in de praktijk haal je maximaal 550MB.” De verandering in technologie betekent daarnaast ook een vereenvoudiging waar het gaat om de gebruikte protocollen. “Bij SATA heb je te maken met een aanvullende taal om de verbinding te maken tussen de computer en ssd, maar bij NVMe gaat het alleen om het NVMe-protocol. De nieuwe technologie kan bovendien 64 series tegelijk aan, met in totaal 64.000 commando’s. Bij SATA is dat één rij van maximaal 32 opdrachten.” Wel is het natuurlijk zo dat je bij portable harddrives gebonden bent aan maximale overdrachtssnelheden. De NVMe USB-controller en de controller aan de zijde van de devices zijn bepalend voor de snelheid.

Portable ssd’s van Western Digital met NVMe-technologie zijn compatible met vrijwel alle bestaande interfaces (al dient opgemerkt te worden dat je een snelle interface, bijvoorbeeld Thunderbolt, nodig hebt om de voordelen te benutten) en moederborden. Er zijn daarop maar weinig uitzonderingen, maar de high-end gamedock WD BLACK D50 Game Dock is er een van. “Daarvoor moet je gebruikte hardware USB3.2 Gen2 ondersteunen. De markt beweegt zich namelijk wel steeds meer naar deze technologie.” Met NVMe in brede zin is de markt overigens al veel verder, ziet Fabrizio. “De marktadoptie is overal en de populariteit neemt toe. Er is zeker een groep gebruikers die bereid is meer te betalen voor NVMe-ssd’s.”

Valbestendig en versleuteld

In 2021 zullen portable ssd’s aan populariteit blijven groeien, verwacht Fabrizio. Het verschil in prestaties tussen ssd’s en hdd’s neemt daardoor nog verder toe. Maar daarnaast gaat het om meer dan alleen snelheden. “Onze SanDisk Extreme Pro portable SSD’s zijn valbestendig gemaakt, ze moeten een val tot zeker twee meter overleven. Dat geldt uiteraard ook voor de data op de harddrive. Het vertrouwen dat we hebben in onze producten komt ook terug in de garantie tot vijf jaar. En op het gebied van security kun je je data beschermen met wachtwoorden en encryptie. Zo hebben we een softwaresuite genaamd WD Discovery op de My Passport SSD’s. Daarmee regel je snel zaken als back-ups, wachtwoorden en encryptie en heb je de beschikking over diagnostics en smart tests om de kwaliteit van je harddrive en data te monitoren.”

Naast de steeds hogere snelheden is ook de toename in opslagcapaciteit een ontwikkeling. Tijdens de technologiebeurs CES 2021 werd een portable ssd met een capaciteit van 4TB getoond, die in april op de markt komt. Het gaat hier aanvankelijk om de producten van de merken WD, SanDisk en WD_BLACK. “Ook op het gebied van storage wordt het verschil met een portable hdd steeds kleiner”, zegt Fabrizio. “De vraag naar ssd-opslagmedia met een hoge capaciteit komt vooral van high-end professionals, zoals mensen die met video en foto’s bezig zijn. Het is op dit moment nog een kleine markt, maar dat zal veranderen. Ter illustratie: op dit moment is de meest verkochte capaciteit 1TB. Eigenlijk verdubbelt het ieder jaar. Vorig jaar was het nog 500GB en nu zien we ook de populariteit van 2TB snel toenemen.”

Grote vraag door thuiswerken

Overigens was de vraag naar portable drives het afgelopen kalenderjaar anders dan in de voorgaande jaren, als gevolg van de coronapandemie en het vele thuiswerken. “Normaliter zien we per jaar een afname in het totaal aantal verkochte portable harddrives op de markt. Maar het afgelopen jaar was er juist sprake van een toename.” Dat er in de voorgaande jaren juist sprake was van een afname wil daarbij niet per se zeggen dat mensen minder gebruikmaken van portable harddrives. “Voor het gebruik van portable hdd’s voor back-ups betekent de populariteit van harddrives met een steeds hogere capaciteit dat mensen ze minder snel vullen. Dat heeft zijn weerslag op de vraag. En wat portable ssd’s betreft is er juist een grote behoefte onder consumenten om over hun eigen data te kunnen beschikken zonder daarbij afhankelijk te zijn van netwerkconnectiviteit.”