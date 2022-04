De OnePlus 9 Pro reviewen en winnen? Doe mee met het testpanel!

Vandaag, 23 maart 2021, zijn de nieuwe OnePlus 9 en de OnePlus 9 Pro onthuld! Belsimpel organiseert rondom deze nieuwe release een Tweakers Testpanel, zodat tweakers kans maken om de nieuwe OnePlus 9 Pro te reviewen en te winnen.

OnePlus liet onlangs van zich horen door een event aan te kondigen dat vandaag heeft plaatsgevonden. Hiermee speelt het bedrijf alvast in op de hoge verwachtingen rondom de opvolgers van de OnePlus 8-serie. In een korte teaservideo werd de vermoedelijke achterkant van de OnePlus 9 Pro getoond. Daarmee werd de samenwerking met de Zweedse camerafabrikant Hasselblad - bedoeld om de camera's van de telefoons te verbeteren - wereldkundig gemaakt. Het betreft een verbintenis van drie jaar. "Hiermee krijgt de OnePlus 9-serie het meest geavanceerde OnePlus-camerasysteem tot nu toe", meldt de smartphonefabrikant, die ruim 126 miljoen euro in cameratechnologie zal investeren.

Specificaties van de OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro

De specificaties van de nieuwe toestellen zijn inmiddels officieel aangekondigd. Vanzelfsprekend brengen de schermen innovaties met zich mee. Het kleinste scherm van de OnePlus 9 heeft een formaat van 6,55 inch, het topmodel heeft een 6,7-inchscherm. De hoofdcamera op beide toestellen heeft een vernieuwd ontwerp en maakt onder andere gebruik van een nieuwe camerasensor: de Sony IMX789. Beide smartphones hebben een Qualcomm Snapdragon 888 onder de motorkap en ondersteunen 5G en WiFi 6. Consumenten kunnen kiezen uit 8GB of 12GB intern geheugen en 128GB of 256GB opslagruimte. De toestellen zijn wederom snel tot zeer snel op te laden, in lijn met de OnePlus-traditie.

Doe mee met het Tweakers Testpanel en maak kans op de OnePlus 9 Pro

Tweakers en Belsimpel slaan de handen opnieuw ineen om de Tweakers-community de kans te geven het nieuwste OnePlus-toestel te reviewen en te winnen. De gelukkige die hiervoor wordt uitgekozen, mag de OnePlus 9 Pro na afloop houden. Wil jij kans maken op dit nieuwe toestel? Meld je dan aan via onderstaande poll. Laat je deze actie aan je voorbijgaan, maar ben je wel benieuwd naar de prestaties van dit nieuwe toestel? Deel dan in de comments onder dit artikel wat jij graag zou willen teruglezen in een test!

Beschikbaarheid en preorder-acties Belsimpel

De OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro zijn vanaf nu te bestellen bij Belsimpel. Als je een van deze smartphones nu pre-ordered, weet je zeker dat je het toestel als één van de eersten in Nederland in huis hebt.

De OnePlus 9 Pro komt 31 maart beschikbaar. Klanten die het toestel bestellen in de periode tussen 23 maart en 31 maart krijgen bij Belsimpel een 50W wireless charger cadeau.

De OnePlus 9 komt 26 april beschikbaar. Klanten die het toestel bestellen in de periode tussen 23 maart en 26 april krijgen bij Belsimpel de TWSZ-earbuds cadeau.

Algemene voorwaarden actie

Je Tweakers-account moet voor 22 maart 2021 actief zijn.

Meedoen kan tot en met 30 maart 2021, alleen via de poll.

Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen. Je kunt één keer aan de poll deelnemen.

De winnaar krijgt uiterlijk 31 maart 2021 bericht via e-mail. Niet-winnaars ontvangen geen bericht.

De winnaar wordt at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

De winnaar is bereid en beschikbaar om in de twee weken na ontvangst het product te testen en een uitgebreide review te publiceren in de Tweakers Pricewatch.

Na de testperiode mag de winnaar de OnePlus 9 Pro houden.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

Medewerkers van Tweakers, Belsimpel en OnePlus zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.