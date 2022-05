Een ergonomisch verantwoord home-office met LG Ergo-monitoren

Een ergonomische werkplek is altijd belangrijk geweest. Door de coronacrisis en het massale thuiswerken blijkt echter dat de ergonomie van de thuiswerkplek te wensen over blijft. Twee op de vijf thuiswerkers heeft hierdoor last van fysieke klachten. LG wil met zijn Ergo-monitoren een steentje bijdragen aan de realisatie van een verantwoord home-office.

Het leek een blessing in disguise, verplicht thuiswerken door de pandemie. Werkgevers die voorheen sceptisch tegenover thuiswerken stonden, zagen nu dat hun personeel gemotiveerd de schouders eronder zette en dat het kantoorleven op afstand zo slecht nog niet was. Werknemers brachten minder tijd door in de file, het werk ging door en men had meer tijd voor anderen dingen.

Een jaar later hangt de vlag er anders bij. Veel thuiswerkenden ervaren meer stress tijdens de tweede lockdown en ook de ergonomische home-office laat in veel gevallen te wensen over. En dat terwijl een goede, verantwoorde werkplek zorgt voor minder kosten, meer productiviteit, meer betrokkenheid en betere kwaliteit van het geleverde werk. In de praktijk zitten veel mensen thuis echter met een laptop aan de keukentafel en nemen schouder-, nek- en rugklachten in rap tempo toe.

Ergonomie van Ergo: het begint bij de voet

Aan dat laatste wil LG wat doen, met zijn LG Ergo. Deze lijn van robuuste, wendbare professionele monitoren bedient een breed spectrum aan gebruikers: content creators, thuiswerkers, gamers, ontwerpers en architecten. Het ergonomisch hart van de Ergo-monitoren wordt gevormd door de speciale verstelbare voet die door zijn vele functionaliteiten voor toegevoegde waarde zorgt. De basis van de voet maakt gebruik van een zogenaamde C-klem, waardoor hij aan vrijwel elk bureau kan worden bevestigd. Uiteraard is dat bij voorkeur een massief, stevig bureau zonder opstaande rand. Met een aanvullende Grommet kan de monitor op iedere gewenste plek van een bureau worden bevestigd. De unboxing- en How-to-video vind je hier.

De stevige monitorvoet kan niet alleen de hoogte, kanteling of draaiing van de monitor aanpassen, maar ook de afstand tussen de gebruiker en het scherm. Zo kan de Ergo-standaard op de gewenste hoogte en afstand en in een optimale hoek worden geplaatst om voor een comfortabelere ervaring te zorgen. Volgens LG minimaliseert de voet op deze manier de belasting van het lichaam, door een natuurlijke houding te stimuleren die fijn voelt en minder energie vraagt. HDMI- en USB-C-kabels bevinden zich overigens in de Ergo-standaard zelf, zodat je geen last hebt van rommelige kabels.

Voordelen van de LG Ergo-monitoren

Volgens LG zijn de voordelen van de Ergo-lijn talrijk. Laten we er een paar doornemen. De monitoren zijn alle in hoogte verstelbaar, van 0mm tot 130mm. In plaats van dat men zich voorover moet buigen om details beter te zien, kan de monitor eenvoudig naar de gebruiker toe worden getrokken. Dat kan bij andere monitoren bijna nooit zonder de gehele monitor inclusief (zware) voet te verschuiven. Nu hoeft degene achter het bureau niet meer zijn nek uit te steken. Als straks weer met meerdere mensen op kantoor kan worden gewerkt, hoeven collega’s niet langer aan elkaar te vragen op te staan om een bepaalde ontwerp of ander document te komen bekijken. De monitor kan tot 280° draaien, wat voldoende is om ervoor te zorgen dat ook een collega aan de andere kant het scherm ziet. De mogelijkheid de monitor 90° om zijn as te laten draaien en/of schuin naar voren te kantelen, biedt een uitkomst voor ontwerpers die bijvoorbeeld 2d- en 3d-beelden met elkaar willen vergelijken. En wat te denken van een fotograaf die in zijn studio direct zijn werk kan controleren door de monitor naar zichzelf en het model te draaien? Met de LG Ergo-lijn lijkt de fabrikant aan tal van toepassingen te hebben gedacht waarvoor andere monitoren met een standaardvoet simpelweg geen oplossing bieden, of men moet een apart scherm en een aparte beugel aanschaffen.

Naast ergonomische en productieve voordelen bieden de Ergo-panelen een ingebouwde Reader Mode en Flicker Free-technologie die het blauwe licht filteren en trillingen in het beeld elimineren. Dit draagt bij aan meer oogcomfort.

Vier keer ergonomisch

LG voert momenteel vier modellen in de Ergo-lijn, de LG UltraFine Ergo, de LG UltraWide Ergo, de LG UltraGear Ergo en de LG QHD Ergo. Die laatste is een betaalbare variant van de LG UltraFine Ergo, maar nog altijd voorzien van USB-C, AMD FreeSync en dsRGB 99% met HDR10. De resolutie is wat lager (2560x1440) maar de monitor geniet wel van alle ergonomische voordelen. De LG UltraFine Ergo is een krachtpatser: een 31,5 inch groot 4k-IPS-scherm met USB-C en DCI-p3 95% kleurechtheid. Deze monitor is gericht op veeleisende content creators die de beste beeldkwaliteit willen om hun creaties vanuit alle hoeken en afstanden optimaal te kunnen bekijken.

De LG Ultrawide is een 34-inchbeeldscherm met een resolutie van 3440x1440. De Uwqhd-resolutie zorgt voor een 21:9-verhouding en is daarmee ideaal voor intensief multitasken en het bewerken van grote documenten, foto's en video's. Door de extra schermruimte denkt LG dat mensen efficiënter kunnen werken door meerdere vensters naast elkaar te gebruiken. Dat blijkt uit uit onderzoek. LG belooft een maximale helderheid van 300cd/m², een contrast van 1000:1 en een reactietijd van 5ms.

Ten slotte is de LG UltraGear al tijden een van de meest populaire gamingmonitoren. Niet zo vreemd, want het 27-inchbeeldscherm combineert 144Hz verversingssnelheid en 1ms reactietijd met een Nano IPS-paneel. FreeSync- en G-Sync-compatibiliteit zorgt bovendien voor naadloze samenwerking met alle gangbare videokaarten. Het resultaat is dat games met volle en gedetailleerde kleuren worden getoond. Het brede kleurengamma van Nano IPS kan tot 98% van de DCI-p3-kleurruimte weergeven en de ultrakorte reactietijd van slechts 1ms moet gamers onderdompelen in gedetailleerde, stottervrije spelwerelden. Nano IPS levert een kleurbereik dat 35% groter is dan dat van sRGB 100%. Door de hoge verversingsfrequentie en een reactietijd van slechts 1 milliseconde raken ogen veel minder vermoeid en komt gameplay altijd vloeiend en flitsend in beeld. Met het Ergo-model in de UltraGear-lijn komen daar alle eerder genoemde ergonomische voordelen nog eens bovenop.

Hoe ergonomisch is jouw thuiswerkplek? Laat het ons weten in de comments.