SIDN neemt je mee in de unieke geschiedenis van het .nl domein

Afgelopen jaar bestond het .nl-domein 35 jaar. In een vierdelige podcastserie gaat SIDN met de hoofdrolspelers in op de unieke geschiedenis van het domein. De serie, die nu is te beluisteren, vertelt het jongensboekverhaal vol toevalligheden waarin een geniaal wiskundige een ‘geruisloze oerknal’ in de internetcommunity veroorzaakte.

Door een initiatief van de wiskundige Piet Beertema speelde Nederland zich eind jaren tachtig ineens in de kijker van de wereldwijde internetcommunity. Inmiddels is het .nl-domein niet meer weg te denken en kan het gerust onmisbaar worden genoemd. Als het .nl-domein uitvalt, valt het internet in Nederland bijna helemaal stil.

Naar aanleiding van dit jubileumjaar wil SIDN, de beheerder van het domein, iedereen in Nederland laten weten hoe uniek het ontstaan van het .nl-domein eigenlijk is. “Piet Beertema mag echt trots zijn. Hij heeft het niet alleen in Nederland geregeld, maar er vervolgens ook een soort pakketje van gemaakt dat hij naar zijn collega’s in andere landen heeft gestuurd”, vertelt Roelof Meijer, algemeen directeur van SIDN. “Beertema stond samen met Nederland aan de wieg van iets waar we al jarenlang de vruchten van plukken, en nog jaren de vruchten van gaan plukken.”

Inkijkje in unieke geschiedenis

De vierdelige podcastserie ‘35 jaar .nl’, die kan worden beluisterd via Anchor, Spotify en Apple, neemt je mee in de (ontstaans)geschiedenis van het .nl-domein, dat het eerste actieve landendomein buiten de VS was. In de podcasts gaat het echter ook over het heden en de toekomst van het internet, en verder komen de werking van het domein en natuurlijk ook de rol van SIDN aan bod. In de podcasts komen tal van hoofdrolspelers rond het .nl-domein aan het woord, zoals internetpioniers Piet Beertema, Jaap Akkerhuis, Ted Lindgreen en Boudewijn Nederkoorn. De serie geeft een inkijkje in de voorloperrol van Nederland. Zonder .nl zouden andere landendomeinen, zoals .de, .fr en .be zelfs niet bestaan. Wie naar de podcastserie luistert, krijgt echter zeker geen droge opsomming van historische feitjes te horen. De afleveringen zitten vol boeiende anekdotes van de hoofdrolspelers van toen en nu.

Zoals bij zoveel ontwikkelingen hangt het ontstaan van het .nl-domein aan elkaar van toevalligheden.

Het ontstaan van het .nl-domein hangt aan elkaar van toevalligheden. Dat een Nederlandse programmeur als eerste ter wereld het idee in de praktijk bracht om internetdomeinnamen te gebruiken die op een tweeletterige landcode eindigen, is daar een uitstekend voorbeeld van. In de eerste jaren was .nl letterlijk een eenmanszaak; Piet Beertema handelde alle aanvragen persoonlijk af. Het aantal aanvragen groeide echter gestaag, tot het moment kwam dat het voor hem ondoenlijk werd om dit naast zijn gewone werk bij het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) te doen.

De pioniersjaren van .nl zijn interessant, maar dat geldt ook voor het sleuteljaar 2003, waarin het voor particulieren mogelijk werd om een .nl-domeinnaam aan te vragen, iets dat voorheen alleen aan bedrijven en organisaties was voorbehouden. Het bleek de opmaat voor ongekende groeicijfers: van 1 miljoen domeinnamen in 2003 naar uiteindelijk meer dan 6 miljoen domeinnamen nu.

Blik op de toekomst

De podcastserie ’35 jaar .nl’ is een trip down memory lane, maar deelt ook veel boeiende wetenswaardigheden. In deel 1 behandelt SIDN de weg van het prille en bijna toevallige idee van een landendomein naar het ontstaan van het .nl-domein. In de tweede en derde aflevering gaat het over de ongekende groei van het aantal .nl-domeinnamen, met alle uitdagingen die dit met zich meebrengt. De vierde aflevering is de meest ‘technische’ en geeft een vooruitblik naar de toekomst van .nl en het internet in het algemeen. Daarbij worden lastige vragen niet uit de weg gegaan: hoe houden we het internet, onder druk van onder andere filterbubbels, nepnieuws en de datahonger van grote techbedrijven, veilig, stabiel en toegankelijk voor iedereen?

Benieuwd geworden? Luister dan nu de podcastserie ’35 jaar .nl’ vanaf je favoriete medium, met directe links naar de verschillende afleveringen op SIDN.nl.