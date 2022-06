Testpanel: ervaar de belangrijkste vernieuwingen van de Samsung S22 & S22 Ultra

Het zal de gemiddelde tweaker niet zijn ontgaan: Samsung heeft onlangs zijn nieuwe Galaxy S22-serie onthuld. Echt grote wijzigingen ten opzichte van de S21 lijken er niet te zijn, maar onder de motorkap zijn wel degelijk verschillen te bespeuren. Tweakers Partners en Samsung hebben de handen ineengeslagen voor een testpanel. Vier tweakers kunnen met de S22 aan de slag en vier tweakers mogen zich op de S22 Ultra storten. Benieuwd of de nieuwe smartphones jouw mobiele ervaring naar een hoger plan tillen? Meld je dan onder dit artikel aan voor het testpanel.

Ondanks dat de kleuren weer net even anders zijn, zal het dit jaar op het eerste gezicht best lastig zijn om de Samsung Galaxy S22- en S21-smartphones uiterlijk van elkaar te onderscheiden. Het ontwerp is nagenoeg hetzelfde gebleven, al zijn de ronde randen ingeruild voor platte(re) randen en zijn de achterkanten nu van glas in plaats van plastic. Het QHD-scherm is wel iets kleiner; bij de S22 is het van 6,2 naar 6,1 inch gegaan. Alle drie de S22-telefoons zijn stof- en waterbestendig, en hebben een scherm met een refreshrate van 120Hz.

Het ontwerp van de S22 Ultra is overigens wel behoorlijk anders. Het toestel heeft een wat hoekige vorm waarmee het meer weg heeft van een Galaxy Note dan van de S21. De camera's zijn in de telefoon weggewerkt, in plaats van op een camera-eiland. Zowel aan de voor- als achterkant is Victus Gorilla Glass toegepast en het scherm is helderder dan dat van de S21 Ultra. Een andere Note-toevoeging bij de S22 Ultra is de mogelijkheid om voor het eerst de meegeleverde S-Pen in de telefoon mee te dragen. Deze heeft een latentie van 2,8 milliseconden in plaats van 9 milliseconden en is dus meer dan drie keer zo snel als zijn voorgangers. Dat moet de gebruiker het gevoel geven alsof hij vlotjes met een gewone pen schrijft. Geen gedoe meer met papieren aantekeningen dus; je hebt altijd een volledig digitaal notitieblok bij de hand.

Accuduur

Omdat de Galaxy S22 (net als de S22 Plus) iets kleiner is, heeft hij wat minder accucapaciteit dan de voorganger(s): 4000mAh bij de S21 tegen 3700mAh bij de S22 (en 4800mAh bij de S21 Plus tegenover 4500mAh bij de S22 Plus). De vernieuwde Exynos 2200-processor zou volgens Samsung energiezuiniger moeten zijn, zodat de consument geen hinder van de kleinere accucapaciteit heeft. De S22 Ultra is zo goed als even groot gebleven en heeft nog steeds een accu van 5000mAh. Wel kan het toestel nu met 45W snelladen, in plaats van de 25W bij de S21 Ultra. Dat betekent dat de accu van de S22 Ultra in twintig minuten voor de helft is opgeladen. Je hoeft dus niet lang met een lege accu te zitten.

Camera’s op de S22 en de S22 Ultra

Qua camerasetup is de S22 (Plus) dit jaar uitgerust met een nieuwe primaire 50-megapixelcamera, een 12-megapixelsensor met een gestabiliseerde telelens met 3x optische zoom, en een 12-megapixel-ultragroothoeklens. De S22 Ultra behoudt dezelfde camera’s als de S21 Ultra, met een primaire 108-megapixelcamera, een 12-megapixel-ultragroothoeklens, een 10-megapixeltelelens met 3x optische zoom, en een 10-megapixeltelelens met 10x optische zoom. Met 100x Space Zoom zou je zelfs een prachtige close-up van de volle maan moeten kunnen maken. De nieuwe processor zorgt ervoor dat de telefoons meer gegevens kunnen verwerken dan de voorgaande modellen.

Volgens Samsung moet dit scherpere en helderdere foto’s in de avond en nacht opleveren, maar ook overdag, op plekken waar weinig (zon)licht is. Nu de horeca en clubs weer tot in de late uurtjes open mogen, is het fijn als je je onvergetelijke, nachtelijke avonturen kunt vastleggen zonder kwaliteitsverlies.

Ook bij daglicht zou de kwaliteit van de foto’s een stukje beter moeten zijn. Het kunstmatige bokeh-effect in de portretmodus is zodanig verbeterd dat het toestel je tot op een haar nauwkeurig van de achtergrond kan onderscheiden, en ook worden huisdieren beter herkend. Dankzij Video Stabilization schiet je zowel bij fel als bij weinig licht video's met scènes die vloeiend in elkaar overlopen, belooft Samsung. Ten slotte belooft de 40-megapixel-selfiecamera de beste zelfportretten, dankzij nieuwe Adaptive Pixel- en Authentic Portrait-technieken.

Doe mee met het Tweakers-testpanel en maak kans om de Samsung Galaxy S22 of Samsung Galaxy S22 Ultra te reviewen

Tweakers Partners en Samsung geven de Tweakers-community de mogelijkheid een review te schrijven over de S22 of de S22 Ultra. In totaal worden acht tweakers geselecteerd om twee weken lang deze nieuwe smartphones te testen. Na de testperiode moet de S22 of S22 Ultra retour worden gestuurd. Als dank voor de tijd en de moeite krijgen de geselecteerde tweakers de Samsung Galaxy Buds 2 opgestuurd, die ze mogen houden.

Mocht je deze actie aan je voorbij willen laten gaan, maar ben je wél benieuwd naar de uitkomsten van de tests, laat dan in de comments hieronder weten wat je graag in de reviews terug zou willen zien.

Algemene voorwaarden acties

Je Tweakers-account moet voor 4 maart 2022 actief zijn.

Meedoen kan tot en met 13 maart 2022, alleen via de poll. Je kunt één keer aan de poll deelnemen.In totaal worden acht winnaars geselecteerd.

Winnaars krijgen uiterlijk 14 maart 2022 bericht via e-mail. Niet-winnaars ontvangen geen bericht.

Winnaars worden at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Winnaars zijn bereid en beschikbaar om in de twee weken na ontvangst het product te testen en een uitgebreide review te publiceren in de Tweakers Pricewatch. Na de testperiode moet het artikel retour worden gestuurd. Tweakers draagt hier zorg voor.

Winnaars ontvangen als dank voor het testen de Samsung Galaxy Buds 2.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

Medewerkers van Tweakers en Samsung zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.