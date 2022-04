Pricewatch nog beter, Plus-check-out artikelen - Development-iteraties #216/217

Development-iteraties #216 en #217 zijn afgerond. In deze sprints hebben we onder andere de Pricewatch verder verbeterd. De gekozen uitsluiting in het shopfilter verhuist mee van het product- naar het prijsoverzicht. Ook tonen we prijsdalers in het productoverzicht. Daarnaast hebben we voor Tweakers Plus een betaalvenster gemaakt direct bij de Plus-artikelen. Hieronder lees je wat er allemaal is veranderd.

Prijsdaling in de productlisting

Voor de koopjesjagers op Tweakers hebben we de dealslisting. Op deze pagina staan alle prijsdalingen die in de Pricewatch bekend zijn. Deze prijsinformatie wordt niet vermeld op de productlistings, waardoor het lastig is om te zien of het product een prijsdaling heeft gehad. Vanaf vandaag geven we het prijsdalingspercentage weer zodra een prijs meer dan tien procent is gedaald.

Shopfilter van product- naar prijsoverzicht

In de voorgaande twee sprints hebben we een aantal verbeteringen doorgevoerd in de werking van het shopfilter in de Pricewatch. De laatste toevoeging was het beschikbaar maken van het filter op het prijsoverzicht. Daaraan voegen we nu de koppeling toe tussen het ingestelde filter op het productoverzicht en het prijsoverzicht.

Als je op het productoverzicht een aantal winkels die je niet wilt zien, aangeeft in het shopfilter, dan verhuizen die netjes mee naar het prijsoverzicht dat bij dit product hoort. Je hoeft daar dus niet opnieuw de winkels die je niet wilt zien, uit te sluiten.

Als volgende verbetering voor het shopfilter gaan we kijken naar de prijsalerts, zodat ook daarin shops die je niet wilt zien, worden uitgesloten. Via de .plans houden we jullie weer op de hoogte van de vorderingen.

Betaalvenster op Plus-artikel

Op Plus-artikelen is een betaalvenster gekomen. Je hoeft als nieuwe abonnee niet meer via de omweg van de aboshop te navigeren om een Plus-abonnement af te sluiten, maar kunt dit direct doen vanuit het Plus-artikel zelf. Na betaling keer je direct terug naar het Plus-artikel om het te kunnen lezen.

De werking van het betaalvenster is in principe hetzelfde als die van de check-out in de aboshop. Je kunt de verschillende looptijden en betaalmethoden kiezen en gaat van daaruit de betaalflow in. Ook eventuele karmakorting wordt direct getoond en verwerkt in de prijzen. Een verschil met de aboshop is wel dat je vanuit het Plus-artikel alleen een Plus-abonnement kunt afsluiten. Heb je interesse in een Hero- of een Elite-abonnement, dan doe je dat alsnog via de aboshop.

Nieuwe forum-icons

De forum-icons zijn vernieuwd. Naast dat we ze omgekat hebben van .png's naar moderne vector-afbeeldingen in svg-formaat kregen ze ook een visuele update. Hiermee worden de iconen ook scherp weergegeven op beeldschermen met een hoge pixeldichtheid, zoals je die vindt in smartphones, tablets, high-end laptops en 4K-monitoren. Dit is onderdeel van de plannen die wij hebben om een nieuwe hoofdgroep Wonen en Mobiliteit te starten. Binnenkort meer hierover. :)

En verder