De Poly Studio P15-videobar reviewen? Meld je dan nu aan voor het testpanel

Poly, dat is ontstaan vanuit het samengaan van Plantronics en Polycom, richt zich op de ontwikkeling van communicatieproducten op het gebied van headsets, deskphones en video- en audiovergaderingsproducten enerzijds, en analytics-software en diensten anderzijds. Met de Poly Studio P15 personal videobar wil het bedrijf hybride werken naar een hoger niveau tillen. Of het daarin is geslaagd, mag de community zelf ondervinden. In samenwerking met Poly organiseert Tweakers namelijk een testpanel. Daarvoor zijn we op zoek naar vijf community-leden die Poly Studio P15 eens goed aan de tand willen voelen.

Poly klinkt wellicht nog niet als een bekende naam, maar het Amerikaanse elektronicabedrijf bestaat feitelijk al sinds 1961, toen nog onder de naam Plantronics. Leuk feit: De eerste woorden vanaf de maan - “That’s one small step for man, one giant leap for mankind” - werden via een Poly-headset ingesproken. Poly is internationaal een grote speler met meer dan 6500 werknemers en bijna 60 kantoren in 33 verschillende landen. Het bedrijf heeft wereldwijd meer dan 1500 patenten en kan rekenen op een jaaromzet van 2 miljard dollar. De omstandigheden in de afgelopen anderhalf jaar hebben het bedrijf dan ook geen windeieren gelegd.

Als de coronacrisis ons een ding heeft geleerd, is het wel dat thuiswerken here to stay is. Zo denken veel werknemers er uiteraard over, maar ook werkgevers staan er steeds meer voor open. Voor intensieve thuiswerkers die regelmatig gebruikmaken van videocalls en de beschikking hebben over een eigen ruimte heeft Poly de Studio P15-videobar ontwikkeld. Deze all-in-one-videobar maakt onderdeel uit van de Poly Studio P-serie, een reeks personal video devices. Andere producten uit de P-series zijn bijvoorbeeld de compacte Poly Studio P5-webcam en het personal meeting display Poly Studio P21 waarbij in het scherm de speakers, microfoons, camera en verlichting zijn geïntegreerd.

Goed in beeld, goed verstaanbaar

Poly Studio P15

Bij de Poly Studio P15 zijn de 4k-camera, microfoons en speaker dus volledig geïntegreerd. Dat maakt deze videobar volgens Poly de ideale oplossing voor gebruikers die de beschikking hebben over een thuiswerkkantoor of afgesloten ruimte waarin al gebruik wordt gemaakt van een monitor of tweede scherm. De Poly Studio P15 kan daarop worden geplaatst en dat maakt het mogelijk om ergonomisch verantwoorder te werken dan met alleen een laptop. Met slimme technologieën zoals NoiseBlockAI, Automatic Camera Framing en Acoustic Fence beschikt de gebruiker volgens de makers over een videoconferencing-device dat z’n oorsprong vindt in grotere en geavanceerde video-oplossingen voor boardrooms.

Die Automatic Camera Framing zorgt ervoor dat je tijdens gesprekken of presentaties op afstand altijd goed gecentreerd zichtbaar blijft. Hierdoor hoef je dus niet als een standbeeld op dezelfde plek te blijven zitten. Bovendien kan de Ultra HD 4k-camera met low-light compensation tot 4x inzoomen met behoud van full hd-kwaliteit, zelfs in ruimtes met minder ideale lichtomstandigheden.

Angst om slecht verstaanbaar te zijn, moet tot het verleden behoren. De geïntegreerde luidspreker is voorzien van akoestische demping met een passieve radiator, terwijl de multimicrofoon-array de bewegingen van de gebruiker volgt om de stem duidelijk door te laten klinken. Dankzij de Acoustic Fence wordt als het ware een akoestisch hek om de spreker heen ‘gebouwd’; al het geluid buiten het kader wordt weggedrukt. Deze technologie is overigens ook beschikbaar op sommige Poly-headsets, zoals de nieuwe Voyager Focus 2 en de Voyager 4300 UC. De NoiseBlock AI zorgt ervoor dat veelvoorkomende achtergrondgeluiden, zoals tikken op een toetsenbord of geritsel met papieren, worden weggefilterd. Andere handige toevoegingen zijn zaken zoals een privacy-shutter, een led-statusindicator die laat zien of je in een call zit of op mute staat, een usb-hub-functie en de Poly Lens Desktop App waarmee de videobar eenvoudig kan worden ingesteld.

Doe mee met het Tweakers Testpanel en maak kans op de Poly Studio P15 personal videobar

Tweakers Partners en Poly geven de Tweakers-community de mogelijkheid een review te schrijven over de Poly Studio P15. De gelukkigen die worden gekozen om deze all-in-one videovergadergadget te testen, mogen hem na afloop houden.

Wil jij kans maken op deze videobar en je bevindingen opschrijven in een review? Zit je regelmatig in een videocall en werk je met een extern scherm? Meld je dan aan via onderstaande poll. Laat jij deze actie aan je voorbijgaan maar ben je wel benieuwd naar de prestaties van dit apparaat? Deel dan in de comments onderaan dit artikel wat jij graag zou willen teruglezen in een test. En geef eventueel ook aan dat je vaker op de hoogte wil worden gehouden over producten van Poly.

