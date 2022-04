Introductie van de nieuwe hoofdgroep op het forum: Wonen en Mobiliteit

Op het Tweakers-forum wordt er dagelijks over de meest uiteenlopende onderwerpen gediscussieerd. Het is interessant om te zien welke thema's op welk moment populair zijn en hoe deze door de ontwikkelingen op techgebied, gecombineerd met de actualiteiten, een mooie afspiegeling vormen van wat ons bezighoudt. Wij vinden het belangrijk dat het forum meegroeit met de tweakers en daarmee ruimte biedt aan onderwerpen die toenemen in populariteit. Daarom introduceren we vandaag de nieuwe hoofdgroep: Wonen en Mobiliteit.



De fora over elektrisch vervoer, smarthome, verbouwingen en het verduurzamen van woningen hebben in de afgelopen jaren een snelle groei doorgemaakt op het forum. Om de vindbaarheid van deze fora te verbeteren en de onderwerpen nog een extra duwtje in de rug te geven, hebben we besloten om het onderwerp 'Wonen en Mobiliteit' een eigen plek te geven op het forum. In de nieuwe hoofdgroep worden bestaande fora over wonen, bouwen, smarthomes, duurzame energie, vervoer en witgoed samengebracht.

Wat is er veranderd?

We hebben de forumindex uitgebreid met een nieuwe hoofdgroep over wonen en mobiliteit. De nieuwe hoofdgroep wordt weergeven na 'Computers' en is een voortzetting en afsplitsing van bestaande fora:

'Duurzame Energie & Domotica' is opgesplitst in 'Smarthomes' en 'Duurzame energie en installaties'

Wonen & verbouwen is opgedeeld in 'Bouwen en klussen' en 'Wonen'

'Witgoed' heeft een nickchange gekregen naar 'Huishoudelijke waren'

'Verkeer & Vervoer' is vanaf vandaag 'Mobiliteit'

We willen iedereen bedanken die ons heeft geholpen dit voor elkaar te krijgen!

De stappen die ons hier hebben geleid

De fora over smarthome, duurzame energie, bouwen en vervoer maken al jaren een enorme groei door en behoren tot de actiefste plekken op de Gathering of Tweakers. In het afgelopen jaar bevonden deze zich op plek drie, vier en vijf wat betreft het aantal posts. Vooral de activiteit in 'Wonen & Verbouwen' steeg stormachtig onder invloed van de coronapandemie en hausse op de huizenmarkt.

In de oude situatie waren de fora over vervoer en 'woningtweaking' verspreid over de hoofdgroepen 'Beeld en geluid' en 'General Chat'. 'Duurzame Energie & Domotica' werd bij het ontstaan in 2012 weggemoffeld onder 'Beeld en geluid' omdat er geen passende hoofdgroep bestond en het onderwerp te klein was voor een eigen sectie. Inmiddels zijn smarthomes ingeburgerd geraakt en kan duurzame energie in het kader van de energietransitie en woningupgrades op veel belangstelling rekenen. Onze community loopt hierin voorop en kent veel early adopters die bezig zijn met het verduurzamen van hun woning door isolatie te verbeteren en zonnepanelen, een zonneboiler of een warmtepomp te installeren.

'Wonen en Verbouwen' en 'Verkeer & Vervoer' hadden hun plekje onder 'General Chat'. De opkomst van elektrische auto’s en de steeds geavanceerdere infotainmentsystemen en rij-assistenten hebben van mobiliteit een écht techonderwerp gemaakt, waar we ook redactioneel veel aandacht aan besteden. Mobiliteit heeft ook een relatie met wonen omdat de keuze voor een vervoersmiddel veel te maken heeft met de woonsituatie. Tevens zijn laadvoorzieningen voor elektrische auto's verweven met de installatie van de woning. In de toekomst zal dit nog meer het geval worden als elektrische auto's via V2G zullen bijdragen aan het verhogen van de zelfconsumptie van woningen en het ontsluiten van flexibiliteit in smart grids.

We hebben de vrijheid genomen om ook 'Wonen & Verbouwen' te plaatsen onder een techhoofdgroep. De raakvlakken tussen bouwen, klussen, smarthomes en installaties zijn immers groot en als we specifiek hoofdgroepen maken voor dit onderwerp is het wel zo logisch om ook wonen eronder te scharen. Tenslotte hebben we 'Witgoed' van 'Beeld en geluid' verplaatst naar 'Wonen' en hernoemd naar 'Huishoudelijke hardware' zodat de naam recht doet aan de onderwerpen die in dit forum worden besproken. Hier wordt namelijk niet alleen over witgoed zoals wasmachines en vaatwassers gesproken, maar ook andere apparatuur zoals stofzuigers en koffiezetapparaten.

Wonen en Mobiliteit: tweaking in het kwadraat

De onderwerpen in 'Wonen en Mobiliteit' bieden je de mogelijkheid om de grenzen van je kennis en vaardigheden naar nieuwe horizonten te verleggen. Het monteren van een door zwakstroom gevoede pc is immers een peulenschil vergeleken met de uitdagingen waar zelfbouwers voor komen te staan die voor het eerst een heel huis willen automatiseren, een laadpaal willen bouwen of een zelfbouw powerwall willen maken.



Ter inspiratie delen wij hier een (door Femme & crew persoonlijk geselecteerd) aantal topics om je blikveld te verbreden:

Smarthome

De meest directe stap van oldskool computer- en consumentenelektronicatech naar een woning is smarthome. In smarthome lees je hoe je op gang komt met Philips Hue, IKEA-meuk en een Homey. Ga jij voor een grondige verbouwing waarbij je besturing integraal onderdeel is van je elektrische installatie dan zijn topics over knx huis- en gebouwautomatisering, Loxone bedrade en draadloze smarthomes en domotica met plc's jouw ding.

KNX-verdeelkast van Rick2506 uit KNX Huis en Gebouwautomatisering / Domotica

Voor de meeste smarthomes geldt dat deze centraal worden aangestuurd door een gateway of smarthomesoftware op Raspberry Pi of ander servertje. Op het forum vind je topics over alle populaire platformen, waaronder Home Assistant, Domoticz, Node-Red, HomeKit en Google Home / Nest.

Isolatie

Nogal low-tech, maar wel de basis om een woning te kunnen verduurzamen, is een adequate isolatie. De topics over spouwmuurisolatie met parels, kruipruimte vloer (na)-isoleren, (woon)zolderdak isoleren en HR+++ glas helpen je op weg en anders kun je een vraagtopic openen in 'Bouwen en klussen' over jouw specifieke case.

Warmtepompen

Met een warmtepomp verwarm je je woning efficiënt en comfortabel op een constante temperatuur door het grootste deel van de benodigde warmte te onttrekken aan de buitenlucht of de bodem. Er komt heel wat kijken bij het vervangen van een gasketel door een warmtepomp. De isolatie moet op orde zijn, het afgiftesysteem moet geschikt zijn, er zijn mogelijk een boiler en buffervat nodig en er moet de fundamentele keuze gemaakt worden tussen lucht/lucht, lucht/water of water/water als bron- en afgiftesysteem. De verzameltopics over lucht/lucht, lucht/water en water/water-warmtepompen helpen je op weg.

Warmtepompdashboard door Grolsch in Lucht/water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen

Zonnepanelen en zonneboilers

Het zelf opwekken van energie is een stap die iedereen met een eigen dak kan maken. Moet je nog overstag of wil je een bestaande installatie uitbreiden, check het verzameltopic over elektriciteit opwekken met zonnepanelen en zonnepanelen en de btw. Je productie deel je maandelijks in het grote productietopic. Gaat het jou om het oogsten van thermische energie voor sanitair-warmwater of ondersteuning van ruimteverwarming? Dan is Zonneboilers, dit is je plek zeker en vast, je plek.

Dak met zonnepanelen en zonnecollectoren van Woeta in Zonneboilers, dit is de plek

Elektrische installaties

De installatie van zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal gaat gepaard met een uitbreiding van de groepenkast en wellicht wel het plaatsen van een extra onderverdeler. Het grote topic over elektra huisinstallaties kan je assisteren bij het maken van aanpassingen aan de elektrische installatie. Je leest er alles over de basiscomponenten in elektrische verdeelinrichting, hoe je een veilige installatie bouwt en hoe je ervoor zorgt dat je apparaten prik krijgen als het mag, maar het onderhoud eraan geen schokkende ervaring wordt.

Groepenkast van milo-vs in Het grote topic voor elektra huisinstallaties

Powertools

Als hardcore tweaker is het er niets gavers dan om op een zaterdagochtend met je powertools door huis en tuin te paraderen, terwijl je onderwijl de ene na de andere klus klaart en partner, kinderen en buurtgenoten van je kunsten versteld doet staan. Alleen met de juiste equipment ben jij een ware superheld. Ervaringen met boormachines, schroevendraaiers, zaagmachines, slijptollen en ander materiaal deel je in Het grote (elektrische) gereedschapstopic.

De werkplaats van breagor in Het grote (elektrische) gereedschapstopic

Elektrisch vervoer

Dat er geen toekomst zit in fossiele wielen weet onze community al lang. In het forum over mobiliteit vind je ervaringentopic voor alle belangrijke releases in de markt waarbij momenteel met name de Tesla Model 3 en Y, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Polestar 2, Skoda Enyaq en Volkswagen ID.X hot and happening zijn. De laatste ontwikkelingen hou je bij in het algemene topic over elektrische auto's. Zijn twee wielen genoeg voor jou? Dan hebben we ook topics over elektrische fietsen, scooters en steps.

Elektrisch laden

Nu die elektrische auto eindelijk op de oprit staat te blinken en de meegeleverde granny charger heeft afgedaan wegens te traag laden is het tijd voor een eigen laadpaal. Een goed vertrekpunt is het Het grote thuis laden van je EV-topic. De avontuurlijk ingestelde tweaker bouwt voor een paar honderd euro zelf een laadpaal met de informatie uit Zelfbouwlaadpaal-ervaringen. Voor laden onderweg en alle EV-rijders die niet bedeeld zijn met een eigen oprit is er een topic over openbare laadpalen, laadpassen en providers.

Dubbele zelfbouwlaadpaal op basis van Smart EVSE door Middachten in Zelfbouw laadpaal ervaringen

Showtime!

Na dagen, weken en misschien wel maanden zwoegen is je project klaar en rijp om aan de buitenwereld getoond te worden. Show je kunsten in Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6. Lukt het niet om het werk te voltooien door teveel online afleiding? Weet dan dat je altijd voor duurzame borrelpraat terecht kunt in De Duurzame Kroeg.