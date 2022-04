Acht Far Cry-fans gezocht voor het Far Cry 6-testpanel. Meld je nu aan!

De ambities rond Far Cry 6, letterlijk het grootste deel uit de serie ooit, zijn aanzienlijk. Met name pc-gamers hebben volgens Ubisoft extra technisch voordeel. Of dat klopt, kunnen tweakers zelf gaan beoordelen, want Tweakers Partners en Ubisoft organiseren een FC6-testpanel! Meld je daar nu voor aan.

Met Far Cry 6, volgens Ubisoft dé blockbuster openwereld-shooter van dit najaar, keren de makers terug naar het type tropische setting waar de serie zo geliefd om is. Plaats van handeling is het omvangrijke fictieve Caribisch eiland Yara (overduidelijk geïnspireerd op Cuba) dat wordt geregeerd door Antón Castillo, een nietsontziende dictator. De speler kruipt in de rol van guerrillastrijder Dani Rojas, die het heersende regime omver moet zien te werpen.

Iconische slechterik(en) en aanpassingen in gameplay

Zeg je Far Cry, dan denk je aan een iconische schurk. Ubisoft laat dit keer Breaking Bad-acteur Giancarlo Esposito dictator Castillo vertolken. En dat doet hij met sardonisch genoegen. Far Cry-fans die al weten dat ze de Season Pass gaan halen, worden qua slechteriken op hun wenken bediend. De extra post-releasecontent bestaat uit speltypen waarin de speler in de huid kruipt van de beruchte vijanden uit de laatste drie Far Cry-games: Vaas Montenegro (FC3), Pagan Min (FC4) en Joseph Seed (FC5). Verder bevat de Season Pass een geüpdatete versie van Far Cry 3: Blood Dragon.

De wereld bestaat uit verschillende eilanden, jungles, kastelen, militaire installaties en guerrillakampen, ieder met een eigen sfeer, uitstraling en spelmogelijkheden. Naast natuur kent FC6 ook stedelijke settings. De gedetailleerde hoofdstad Esperanza is alleen al goed voor tientallen uren gameplay. Het tempo is hoog, met explosies en schietgevechten, al kun je ook sluipend spelen. De missies lijken afwisselend; races, achtervolgingen, infiltraties, sabotage, puzzels, bevrijdingsacties en verkenningsmissies volgen elkaar in rap tempo op. Daarbij kunnen spelers gebruikmaken van tal van schietijzers, geruggesteund door de ‘Resolver’-way of life. Hierdoor zijn talloze knotsgekke wapencombinaties mogelijk, waaronder een machinegeweer dat met hoge snelheid cd’s op vijanden kan afvuren.

Verschillen tussen versies voor pc en next-gen consoles

Far Cry 6 kent de grootste map uit de reeks. Roman Tinkov, technical director bij Ubisoft Kyiv: “Voor Far Cry 6 hebben we alle aspecten van de Dunia-engine aangepast, om zoveel mogelijk prestaties uit machines met lagere specs te halen, maar ook om geavanceerde functies te bieden op high-end machines en next-gen consoles. Uiteraard zijn er verschillen. Onze pc-functies omvatten DXR Reflections en Shadows, Fidelity FX (FSR, CAS), een ontgrendelde fps, ondersteuning voor ultrawide-monitoren, instelbare fov en multimonitor-ondersteuning. Daarnaast is er een ingebouwde benchmarktool waar spelers zelf hun instellingen mee kunnen testen. Op pc en next-gen consoles hebben we bovendien HD-texturen geïntroduceerd.”

Verbetering ten opzichte van Far Cry 5

Maak kans op een unieke, 3d-geprinte Far Cry 6 Discos Locos-pc Losstaand van deze actie op Tweakers kun je ook kans maken op de exclusieve Discos Locos-pc, geïnspireerd op het gelijknamige dodelijke wapen uit Far Cry 6. Hoe maak je kans op deze unieke pc? Pre-order vóór 7 oktober een versie van Far Cry 6 op de Ubisoft Store.

Meld je vervolgens aan op deze website Bekijk hier de Discos Locos-PC

Wellicht ogen Far Cry 5 en 6 technisch gelijkwaardig, maar volgens de makers is er wel degelijk verschil. Tinkov: “Zo is bijvoorbeeld spelersbesturing in FC6 sterk verbeterd door gebruik te maken van event-based input handling. Er zijn aanpasbare besturingselementen voor gamepad, toetsenbord en muis en we hebben geavanceerde toegankelijkheidsfuncties toegevoegd. Ondersteuning van DirectX 12 en nieuwe renderfuncties zijn nieuw, net zoals crossplay-functionaliteiten met Stadia en crossprogressie met alle platforms. We gebruiken hybride raytracing-technologie op pc. Dit biedt de beste balans tussen kwaliteit en prestaties voor spelers. We gebruiken daarnaast raytracing waar het niet mogelijk is om sslr te gebruiken vanwege technologische beperkingen, wat spelers in staat stelt om toch te genieten van deze technologie, zelfs op midrange-hardware’, aldus Tinkov.

Doe mee met het Tweakers Testpanel en maak kans op de pc-versie van Far Cry 6

Tweakers Partners en Ubisoft geven de Tweakers-community de mogelijkheid een review te schrijven over de pc-versie van Far Cry 6. De acht gelukkigen die worden gekozen, mogen de game na afloop houden.

Wil jij kans maken op deze nieuwe titel van Ubisoft én je bevindingen opschrijven in een review? Meld je dan aan via onderstaande poll. Laat je deze actie aan je voorbijgaan, maar ben je wel benieuwd naar de gameplay en technische vernieuwingen? Laat dan in de comments onderaan dit artikel weten wat jij graag zou willen teruglezen in een dergelijk artikel.

Wil jij Far Cry 6 testen en reviewen? Poll Ja, ik wil Far Cry 6 testen en reviewen.

Nee, ik laat deze actie aan mij voorbijgaan.

De opties zijn uitgeschakeld omdat de deelname gesloten is

Actievoorwaarden

Je Tweakers-account moet voor 26 september 2021 zijn geactiveerd.

Meedoen kan tot en met 4 oktober 20:59 2021, alleen via de poll. Je kunt één keer aan de poll deelnemen. Winnaars worden at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Winnaars krijgen uiterlijk 6 oktober 2021 bericht via e-mail. Niet-winnaars ontvangen geen bericht.

Winnaars zijn bereid en beschikbaar om in de twee weken na ontvangst het product te testen en een uitgebreide review te publiceren in de Tweakers Pricewatch. Na afloop mogen de winnaars het product houden. Winnaars ontvangen 7 oktober de code.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

Medewerkers van Tweakers en Ubisoft zijn uitgesloten van deelname.

Om Far Cry 6 te testen, zijn de minimale pc-vereisten: 1080p, 30fps (geen raytracing), cpu: AMD Ryzen 3 1200 - 3,1GHz of Intel i5-4460 - 3,2GHz, gpu: AMD RX 460 - 4GB of Nvidia GTX 960 - 4GB, ram: 8GB, opslag: 60GB hdd.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

De actie om kans te maken op de 3d-geprinte Far Cry 6 Discos Locos-pc loopt niet via Tweakers maar via Ubisoft.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.