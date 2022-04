Tweakers zoekt een redacteur mobile om ons reviewteam te versterken!

Volg jij de wereld van smartphones en tablets op de voet? Weet je precies welke soc er in jouw volgende telefoon moet zitten, hebben de instellingenmenu’s van Android en iOS-apparaten geen geheimen voor je en loop je warm voor cameratechnologie? Kun je bovendien snel en accuraat schrijven en lastige materie helder uitleggen? Dan komen we graag met je in contact, want we zijn op zoek naar een redacteur voor het reviewteam van Tweakers.

Wat ga je doen?

Als reviewredacteur met een focus op smartphones en tablets, is het jouw taak om deze markten op de voet te volgen, trends te duiden en producten te testen. Samen met ons testlab keer je de nieuwste producten binnenstebuiten en kom je er alles over te weten, om onze lezers zo op de hoogte te houden en het beste advies te geven. Dit doe je in de vorm van previews, reviews, achtergronden, round-ups, Best Buy Guides en video’s.

We zoeken iemand met een intrinsieke interesse in onderwerpen als socs, beeldschermtechnologie, camera’s en mobiele besturingssystemen. Onze ideale kandidaat heeft ruime ervaring met zowel iOS als Android, weet uit zijn hoofd hoe de nieuwste ARM-processors van Samsung, Qualcomm en Apple zich tot elkaar verhouden en heeft feeling met fotografie en digitale beeldverwerking. Daarnaast beschik je over de technische kennis om te kunnen uitzoeken hoe de producten in elkaar steken en leg je iemand haarfijn uit wat het technische verschil is tussen lcd en amoled, of wat de ontwikkelingen zijn rond de uitrol van 5G en eSIM in Nederland.

Onze ideale kandidaat is iemand die:

Een passie heeft voor technologie in brede zin;

In het bijzonder geïnteresseerd is in alles wat met mobiele technologie op het gebied van smartphones en tablets te maken heeft;

Niet alleen enthousiast wordt van de nieuwste glimmende smartphones en tablets, maar zich ook graag verdiept in de achterliggende hard- en software;

Affiniteit heeft met de doelgroep van Tweakers;

Snel kan schrijven, maar dan wel foutloos en accuraat;

Het leuk vindt om behalve in tekst ook in audio en beeld haar of zijn verhaal te doen;

Idealiter ervaring heeft met (product)fotografie en fotobewerking.

Journalistieke ervaring is een sterk voordeel, maar niet noodzakelijk.

Over ons

Je werkplek is Tweakers HQ aan de Jacob Bontiusplaats in Amsterdam. Sommige collega’s werken er al regelmatig. De sfeer bij Tweakers is los, maar ook gedreven. We proberen onze bezoekers het ultieme techplatform te bieden dat ze verdienen en houden elkaar daarom scherp. Tussen de bedrijven door is er genoeg tijd voor ontspanning, met bijvoorbeeld gaming en het bespelen van de nieuwste producten die zijn binnengekomen. Tweakers is onderdeel van DPG Media, uitgever van onder andere de Volkskrant, Trouw, AD en Het Parool.

Als hét grootste mediabedrijf van Nederland staan we open voor alle talent in de maatschappij. Wij roepen kandidaten met een diverse achtergrond in de breedste zin van het woord dan ook op om te solliciteren op deze functie. Juist door de verschillen tussen collega’s ontstaan verrassende inzichten en innovatieve oplossingen. En dat past dan weer heel erg goed bij ons als organisatie. We zijn benieuwd wie jij bent en welke kwaliteiten en ervaring jij meebrengt.

Wat bieden wij?

Een 36 urige werkweek.

Een salaris passend bij kennis en ervaring.

Een keuzebudget van 12% (waarvan 8% vakantiegeld).

Een jaarlijkse winstdeling.

Flexibiliteit om deels thuis en vanaf de redactie te werken.

Solliciteren, en dan?

EDIT: De sollicitatieprocedure is inmiddels gesloten, het is niet langer mogelijk op deze vacature te reageren.