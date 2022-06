Nieuwe Philips OLED806 heeft P5-processor en Ambilight

De nieuwe Philips OLED806 is inmiddels verkrijgbaar en heeft voor verschillende doelgroepen veel te bieden. Zo heeft de televisie een geïntegreerde P5-beeldprocessor van de vijfde generatie, een filmdetectiemodus, HDMI 2.1, een dun design, verschillende maatregelen om inbranden tegen te gaan en een speciale fast motion clarity-functie voor gamers.

Als beeldexpert van TP Vision, dat als licentiehouder van Philips TV & Sound televisies ontwikkelt, is Danny Tack voortdurend bezig met de features van nieuwe toestellen voor de komende jaren. "We zijn nu al aan het nadenken over wat we in 2022, 2023 en zelfs 2024 verder willen verbeteren", vertelt hij. "Zo zijn we bijvoorbeeld bijna klaar met een nieuwe toprange die we in september lanceren en waarvoor we nu de laatste tuning doen op het gebied van scherpte, kleur, contrast en beweging. Het is zaak daar steeds een mooie balans in te vinden. Je kunt bijvoorbeeld beelden heel scherp weergeven, maar de kleuren moeten uiteraard wel natuurlijk blijven overkomen. Dat soort zaken proberen we goed af te stemmen. Ik speel daarbij eigenlijk de dirigent voor een orkest van technici, die hier in Gent zitten, maar ook in Taipei, Shanghai, Singapore en Bangalore."

AI-gestuurd kijken

Het toestel is verkrijgbaar in verschillende schermformaten (48”, 55”, 65” en 77”), met de 4k-resolutie die standaard is in dit segment. Bij het verwerken van beelden maakt de Philips OLED806 het verschil dankzij de P5-beeldprocessor. "Al vanaf de vierde generatie hebben wij het neurale netwerk zo kunnen trainen dat het beelden kan categoriseren in verschillende groepen. Daarvoor hebben we databases van beelden gebruikt, van stockbeelden tot hele videostreams." Het systeem categoriseerde al in vijf klassen (natuur, gezichten, beweging, donkere content en overig) en met de vijfde generatie is hier een filmmodus bij gekomen. De '5' in P5 staat overigens voor vijf gebieden, vertelt Danny. "Dat zijn source quality, sharpness, color, contrast en motion. Op deze gebieden past de beeldprocessor de kwaliteit aan, middels verschillende beeldverbeteraars zoals digital noise reduction en smart bit enhancement."

Smart bit enhancement is een functie die overmatig gecodeerde digitale content corrigeert. "Vooral bij grote vlakken, zoals lucht, kunnen er 'banden' in beeld ontstaan. Met smart bit enhancement kunnen we die wegwerken." De filmmodus heeft ook wat uitleg nodig. Eerdere toestellen van Philips TV hadden immers al een filmmodus, maar die is vorig jaar omgedoopt tot filmmakermodus. "Dit werd gepusht vanuit Hollywood. Filmmakers willen dat je de film ziet zoals de regisseur het bedoeld heeft, onafhankelijk van de beeldmodus waarin je kijkt. Een tv-toestel moet een stream of blu-raymateriaal automatisch checken op zo'n filmbit. Maar er zijn nog maar weinig films die een filmbit bevatten. Daarom hebben wij met P5 bedacht dat deze processor zelf aan de hand van een aantal karakteristieken moet kunnen checken of de content een film is of iets anders. Afhankelijk van de film die je afspeelt schakel je vanzelf over naar de filmmakermodus, door de filmbit of door onze eigen AI die het detecteert. Voor de kijkervaring maakt dat laatste niet uit."

De regie ligt bij de kijker

Dit is nog niet alles; Philips TV wil met filmdetectie meer bieden dan alleen een automatische preset waar het scherm naar overspringt. "Wij willen de klant de keuze laten of hij of zij content in de filmmakermodus wil zien, dus zoals de regisseur het bedoeld heeft, of liever in de homecinema-modus. Het verschil is de mate van beeldprocessing. Bij de filmmakermodus doen we maar weinig aan beeldprocessing. Bij de homecinema-modus ligt het wat dat betreft meer tussen niets doen en de vivid-modus - het andere uiterste - in. Persoonlijk ben ik daar toch meer een voorstander van dan van de filmmakermodus. Het geeft een extra dimensie aan het beeld, details zien er scherper uit en het is kleurrijker zonder dat het over de top gaat."

De Philips OLED806 ondersteunt Dolby Vision en de high dynamic range (hdr), waaronder HDR10 en HDR10+. Je hoeft je dus geen zorgen te maken over de hdr-standaard waarin je een film kijkt; het toestel zal hem altijd in de hoogste kwaliteit weergeven. Bij het weergeven van de content detecteert het toestel daarbij ook de omgeving, middels ambient balancing. Aan de hand van de hoeveelheid licht in je huiskamer worden contrasten scherper of juist minder scherp in beeld gebracht. "Anders dan de lichtsensoren van een paar jaar geleden gebeurt dat heel lokaal. Als een element in beeld, bijvoorbeeld zonlicht, voor verstoring zorgt, past de OLED806 alleen het contrast daarvan aan, terwijl de rest van het beeld helder blijft."

Voorkomen van inbranden

Oledtechnologie is gevoelig voor inbranden en er zijn verschillende maatregelen genomen om zo'n scenario te voorkomen. "Een van de mogelijkheden waar veel fabrikanten voor kiezen, is pixel shift, zodat bijvoorbeeld een logo niet constant op dezelfde positie in beeld is. Een scherm kan ook na verloop van tijd automatisch in standby-modus gaan en je kunt een 'wasprogramma' afspelen om alle mogelijke beeldrestanten weg te halen voordat ze kunnen inbranden. Zulke maatregelen treffen wij ook, maar wij voegen daar exclusief aan toe dat statische content wordt gedetecteerd en de contrasten ervan worden gereduceerd. Het gevolg is dat een logo of bijvoorbeeld een scorebord in een game niet meer kan inbranden."

Ook aan de vormgeving van de OLED806 is gedacht. Zo is geprobeerd om een zo dun mogelijk design te leveren en zijn er verschillende premium-details. Een voorbeeld is de met Muirhead-leer afgewerkte afstandsbediening met verlichte knoppen, zodat je in het donker nooit hoeft mis te tasten bij het zappen. En natuurlijk zit in deze Philips-televisie Ambilight. Zoals bekend maakt deze technologie gebruik van processing in de tv waarbij de beelden op kleur worden geanalyseerd en worden doorgestuurd naar ledstrips aan de vier zijden van het toestel. Dit levert een meer ‘immersive viewing experience’ op. De pootjes van het apparaat zijn omkeerbaar; afhankelijk van de inrichting van je woonkamer kies je voor een zilveren voorkant of juist een donkere tint. Het design van het toestel is opgevallen in de televisiemarkt en inmiddels bekroond met een Red Dot Award. Liever een neck stand in plaats van de dual tone pig feet? Dat is mogelijk met het tweelingbroertje van de OLED806, de OLED856 die verder identiek is.

Ook voor gamers en sportliefhebbers

Bij de OLED806 is ook aan gamers gedacht, onder meer door het gebruik van fast motion clarity. Dankzij algoritmes kun je deze optie in gradaties instellen (minimum, medium of maximum) zodat snel bewegende beelden scherper worden. Ook sportliefhebbers hebben baat bij deze modus. De HDMI 2.1-functionaliteit maakt het beeldscherm sowieso interessant voor gamers. De Philips OLED806 is in staat om lagere framerates (bijvoorbeeld omdat je console hogere framerates niet aankan) weer op te trekken, zodat je onder optimale condities kunt gamen.

De 65-inchvariant van de Philips OLED806 is per direct verkrijgbaar voor € 2.599,-.