Belsimpel geeft je de kans om de Z Flip 3 of Z Fold 3 te reviewen en te winnen

Samsung zit de laatste tijd niet stil; bij het elektronicaconcern volgt het ene Unpacked-event op het andere. Gisteren zijn de Samsung Galaxy Z Flip 3 en Samsung Galaxy Fold 3 5G onthuld. Het is duidelijk dat foldables blijvertjes zijn, wat Samsung betreft.

Samsung bracht beide telefoons uitgebreid voor het voetlicht tijdens een Galaxy Unpacked-event. De opvouwbare telefoons moeten het goede van hun voorgangers behouden en de onderdelen waar kritiek op was verbeteren. Of dat daadwerkelijk gelukt is, kunnen de community-leden van Tweakers zelf ervaren. Samen met Belsimpel organiseert Tweakers Partners een uniek testpanel rond de Samsung Galaxy Z Flip 3 en Samsung Galaxy Z Fold 3. Meld je hieronder aan in de poll!

Specificaties Samsung Galaxy Z Flip 3

De nieuwe Galaxy Z Flip 3-smartphone is verkrijgbaar in diverse kleuren. De Cream-, Green-, Lavender- en Phantom Black-versies zijn bij bekende aanbieders te koop. Gray, White en Pink zijn exclusieve uitvoeringen die via Samsung.com zelf kunnen worden besteld.

Belangrijker zijn natuurlijk de specificaties. De Z Flip 3 is uitgerust met een 6,7 inch groot Dynamic full hd+ Amoled-scherm met een verversingsfrequentie van 120 Hz en een resolutie van 2640x1080. Het scherm moet volgens Samsung tot wel vijf jaar mee kunnen gaan, bij gebruikers die hun telefoon dagelijks tot honderd keer openen. Het tweede scherm, aan de buitenkant, heeft volgens geruchten die rondgaan op het internet een diagonaal van 1,9 inch en een resolutie van 260x512 pixels. Onder de motorkap vinden we een Snapdragon 888-chipset van Qualcomm, samen met 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslaggeheugen en een 3300mAh-accu.

De Samsung Galaxy Z Flip 3 is uitgerust met twee 12-megapixelcamera's: een 12-megapixelhoofdcamera en een 12-megapixelgroothoekcamera. Aan de voorkant van de nieuwe telefoon bevindt zich een 10-megapixelselfiecamera. Andere opvallende zaken zijn 5G-ondersteuning, een IPX8-classificatie en een vingerafdrukscanner in de aan/uit-knop.

Specificaties Samsung Galaxy Z Fold 3

De aantrekkingskracht van de eerdere Fold-modellen was hun grote scherm. Dat gaat natuurlijk ook op voor het nieuwe model. De Samsung Galaxy Z Fold 3 is uitgerust met een 7,6 inch groot flexibel QXGA+ scherm met een resolutie van 2208×1768 pixels en een adaptieve refreshrate van 120Hz. Het coverscherm is een 6,2 inch groot Dynamic Amoled-display met een refreshrate van 120Hz.

Goed nieuws is dat de Z Fold 3 als allereerste Samsung-smartphone beschikt over een under panel-camera, wat betekent dat de camera onder het flexibele scherm is geplaatst. Het toestel heeft dus een volledig scherm zonder notches of andere inkepingen. De camera heeft een 4-megapixelbeeldsensor die samenwerkt met twee 2-micronsensors. De frontcamera heeft een 10-megapixelsensor en de triple-camera aan de achterkant bestaat uit een 12-megapixelgroothoekcamera, een 12-megapixel-ultragroothoekcamera en een 12-megapixeltelefotocamera met 2x optische zoom en 10x digitale zoom.

Onder de motorkap vinden we, net als bij de Z Flip 3, een Qualcomm Snapdragon 888, in dit geval ondersteund door 12GB werkgeheugen en 256GB of 512GB opslagcapaciteit. De combinatie van Android 11 en de One UI 3.1-gebruikersinterface moet ervoor zorgen dat alle apps soepel en vlot draaien. Opvallend detail: de Fold 3 is 11 gram lichter dan de Fold 2; hij weegt 271 gram, de Fold 2 282 gram. Tot slot ondersteunt de Fold 3 zowel de S Pen Fold Edition als de S Pen Pro 9.

De Samsung Galaxy Z Flip 3 en Samsung Galaxy Z Fold 3 zijn beide nu als pre-order beschikbaar bij Belsimpel, voor respectievelijk € 1.049,- en € 1.799,-.

