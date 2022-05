Kans maken op de AOC C27G2ZU/BK-monitor? Meld je dan aan voor het testpanel

Hoe lager de pixelresponstijd en hoe hoger de verversingssnelheid, hoe vloeiender gameplay in beeld komt, zo weten gamers. Laten dit nu twee heel belangrijke kenmerken zijn van de AOC C27G2ZU/BK-monitor. Voor een testpanel zoeken we acht testers die dit 240Hz-scherm onder handen willen nemen met hun favoriete games. Na afloop mogen de testers het scherm houden, dus meld je snel aan via onderstaande poll.

Zo doe je mee met het Tweakers Testpanel

Speel jij regelmatig games op je pc en ben je benieuwd naar de AOC C27G2ZU/BK-monitor? Vul hieronder de poll in en geef aan dat je dit scherm wil testen. Uit alle inzenders selecteert Tweakers willekeurig acht winnaars. Mocht jij tot de gelukkigen behoren, dan zorgt Tweakers Partners ervoor dat een monitor jouw kant op komt. Je dient de monitor uiteraard te testen met je favoriete games en vervolgens een review van je bevindingen en game-ervaringen op Tweakers te plaatsen. Zoals gezegd, mogen de deelnemers als dank voor het testen de monitor na afloop houden!

Wil jij de AOC C27G2ZU/BK-gamingmonitor reviewen en hem daarna op je bureau laten prijken? Meld je dan nu aan via de poll! Poll Ja, ik wil de AOC C27G2ZU/BK-monitor graag reviewen

Nee, ik laat deze actie aan me voorbijgaan.

Het Taiwanese AOC bestaat al sinds 1934 (!) en was in 1967 een van de eerste elektronicabedrijven die kleurentelevisies fabriceerde. Vanaf de jaren 2000 legde het zich vooral toe op monitoren en het werd eigendom van TPV. Naast de AGON-premiumlijn heeft de fabrikant betaalbare modellen in zijn assortiment, waaronder de C27G2ZU/BK. Deze monitor is gericht op het realiseren van snelle gameplay zonder haperingen of andere grafische bijeffecten waar je als gamer niet op zit te wachten.

Snelle, vloeiende gameplay

De AOC C27G2ZU is een 27-inchmonitor met een resolutie van 1920x1080. Het scherm maakt gebruik van een VA/MVA/PVA-paneel, wat een goed contrast en dito kleurweergave moet garanderen. Het scherm ondersteunt AMD FreeSync, waardoor het in combinatie met een geschikte AMD-videokaart de beeldfrequentie kan synchroniseren met de framerate van een spel, voor een soepelere en fraaiere weergave. Dit realiseert in een vloeiende game-ervaring zonder enige haperingen. AMD FreeSync Premium heeft een verversingssnelheid van minimaal 120Hz, zodat wazigheid wordt verminderd en het beeld wordt verscherpt. De LFC-functie moet voorkomen dat het beeld gaat haperen als de beeldsnelheid lager is dan de verversingssnelheid.

Met een krachtige cpu aan boord kan een verversingssnelheid van 240Hz worden aangesproken voor soepelere, flitsende beelden. Hierdoor bewegen karakters en voertuigen sneller en realistischer. Neem daarbij de reactietijd van slechts 0,5 milliseconden en je weet dat motion blur verdwijnt als sneeuw voor de zon.

Snel bewegende actie en overgangen worden hierdoor gelijkmatig weergegeven zonder de effecten van ghosting. Als het jou als gamer altijd louter om snelheid te doen is, kun je gebruikmaken van de lage input lag-modus van AOC. In deze modus zal de monitor voorrang geven aan ruwe responstijd en minder focus leggen op grafische pracht en praal, wat uitkomst kan bieden in competitieve situaties. Speel bijvoorbeeld een spel als Valorant of Apex Legends en je merkt het verschil. Tot slot belooft AOC een maximale helderheid van 300cd/m² en een contrast van 3000:1.

Curved en poorten

Het gebogen ontwerp van 1500R geeft een stoere uitstraling en zou ervoor moeten zorgen dat je nog meer het idee hebt dat je je midden in de actie bevindt. Bovendien is de monitor in hoogte verstelbaar. De AOC C27G2ZU wordt geleverd met een ruim aantal poorten, waaronder twee HDMI 2.0-ingangen, een DisplayPort 1.2-ingang, vier USB 3.2 (Gen 1)-poorten voor al je randapparatuur, en een hoofdtelefoonuitgang. Deze hub bevindt zich aan achterkant van de monitor.

Actievoorwaarden

Je Tweakers-account moet voor 03 augustus 2021 actief zijn.

Meedoen kan tot en met 10 augustus 2021 23:59 uur, alleen via de poll.

Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen. Je kunt één keer aan de poll deelnemen.

De winnaars krijgen uiterlijk 11 augustus 2021 bericht via e-mail. Niet-winnaars ontvangen geen bericht.

De winnaars worden at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

De winnaars zijn bereid en beschikbaar om in de twee weken na ontvangst het product te testen en een uitgebreide review te publiceren in de Tweakers Pricewatch. Na het publiceren van de review mogen de testers het product houden. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

Medewerkers van Tweakers en AOC zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.