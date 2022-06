Amerikaan maakt 3d-geprinte mini-tv die Simpsons-afleveringen afspeelt

Een Amerikaanse engineer en softwareontwikkelaar heeft een mini-tv gemaakt die alleen maar willekeurige afleveringen van de tv-serie The Simpsons afspeelt uit de eerste elf seizoenen. Er zitten knoppen op de behuizing die bovendien functioneren.

De engineer, Brandon Withrow, heeft geen exacte specs vrijgegeven bij zijn Reddit-post, maar tenzij hij gigantische handen heeft, heeft de behuizing ongeveer de grootte van een appel. De afleveringen zijn te bekijken op een tft-schermpje van 640x480 pixels. Die 4:3-verhouding was gebruikelijk in de tijd van de eerste seizoenen van The Simpsons. Geluid komt uit een hergebruikte 1"-speaker.

In de behuizing zit een Raspberry Pi Zero met Jessie Lite erop en een sd-kaart met daarop alle afleveringen. Als een gebruiker de knop omzet, gaat de stroom op het apparaat en selecteert de Pi Zero een willekeurig bestand om af te spelen. Als dat af is, begint er weer een nieuw bestand. Voor de functie is geen internet nodig.

Alle onderdelen zijn met een 3d-printer gemaakt. Withrow heeft nog geen ontwerpen en handleidingen online gezet, maar belooft wel dat te gaan doen. Dat zou ongeveer een week duren.