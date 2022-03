Deelnemers Astro Pi-challenge draaiden 9408 programma's op twee Pi's in ISS

De European Astro Pi Challenge 2020/21 had bijna vijftienduizend deelnemers die bij de twee missies 9408 programma's ontwikkelden en draaiden op Izzy en Ed, de twee Raspberry Pi-modellen in het International Space Station.

Mission Zero was het populairste onderdeel van de Astro-challenge. Deze beginnersmissie had 14.054 deelnemers uit 24 landen, allen jonger dan 14 jaar, die een simpel programma schreven om de luchtvochtigheid in ISS Columbus te meten met behulp van de Sense-HAT op de Raspberry Pi. De gemeten waarde konden ze weergeven op het led-scherm van de add-on, inclusief boodschap aan de astronauten. Elk programma draaide een halve minuut.

Aan Mission Space Lab deden 232 teams van in totaal 939 jongeren van onder de 19 jaar mee. Het doel van deze missie was om een wetenschappelijk experiment te verzinnen, hier een programma voor te schrijven en deze te laten draaien op de zogenoemde Astro Pi's. De Raspberry Pi-stichting schrijft dat de studenten en jongeren onder andere met de infraroodcamera beelden van het aardoppervlak vastlegden, weerpatronen voorspelden en variaties in het magnetische veld van de aarde bestudeerden.

Astro Pi is een educatief project van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA en de Raspberry Pi Foundation om kinderen en jongeren bekend te maken met ruimtevaart en de mogelijkheden van de Raspberry Pi-computers.