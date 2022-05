NRC: leger wist al langer over juridische bezwaren bij verzamelen van burgerdata

Het Nederlandse leger wist al bijna een jaar dat het niet was toegestaan om gegevens van burgers te verzamelen. Meerdere afdelingen wezen erop dat het Land Information Manoeuvre Centre mogelijk illegaal was, maar desondanks ging Defensie ermee door.

Dat blijkt uit documenten die NRC opvroeg via de Wet Openbaarheid van Bestuur. Die documenten tonen aan dat zowel ambtenaren als juristen van Defensie en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst MIVD waarschuwden dat de dataverzameling niet was toegestaan. Het gaat om het Land Information Manoeuvre Centre of het LIMC. Vorig jaar onthulde NRC dat Defensie via die informatieafdeling gegevens verzamelde van burgers. Het ging om zowel openbare als semiopenbare bronnen. Defensie keek sinds de uitbraak van de coronacrisis naar maatschappelijke groeperingen zoals Viruswaarheid en de Gele Hesjes. Nu blijkt ook de radicale boerenbeweging Farmers Defense Force in de gaten te zijn gehouden.

NRC vroeg e-mails, notulen en gespreksverslagen op. Daaruit blijkt dat Defensie al in augustus 2020 op de hoogte werd gesteld van het feit dat er geen goede juridische onderbouwing was voor de dataverzameling. Een van de problemen waar Defensie sinds de oprichting van het LIMC al last van had was het gebrek aan een mandaat. Het leger zocht daar actief naar, maar kreeg dat niet. Later besloot Defensie dat de uitbraak van covid-19 op zichzelf genoeg reden was om meer data te verzamelen.

Juristen bij de krijgsmacht zouden al vóór de oprichting bezwaar hebben gemaakt. De top van het leger zou dat volgens NRC hebben genegeerd, maar in sommige gevallen zouden waarschuwingen vanuit het ministerie niet bij het leger zelf zijn aangekomen. Ook zou de MIVD hebben gewaarschuwd 'dat de eenheid een derde dienst dreigde te worden' naast de MIVD en de AIVD.

Minister Ank Bijleveld van Defensie zou in augustus 2020 zijn geïnformeerd over de juridische bezwaren. Uiteindelijk besloot de minister pas in november van dat jaar te stoppen met het programma. Bijleveld wilde eerst laten onderzoeken of LIMC voldeed aan de privacywetgeving.