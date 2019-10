Philips Hue Play HDMI Sync Box

Elke televisiefabrikant probeert zich zoveel mogelijk te onderscheiden door unieke features toe te voegen. Bij de televisies van LG kan je een afstandsbediening met bewegingsdetectie krijgen, bij Sony kan je televisies kopen waarbij het geluid uit het scherm komt en Samsung heeft een los kastje met daarin de aansluitingen zodat er slechts een enkel dun kabeltje naar het beeldscherm loopt. Stuk voor stuk slimme vondsten die mensen helpen om voor een bepaald merk te kiezen, maar de meest onderscheidende feature van allemaal is toch wel Ambilight op Philips-televisies.

Een televisie met Ambilight schijnt licht op de muur achter de tv met dezelfde kleuren als op het beeld te zien zijn. Het beeldscherm gaat hierdoor, tijdens het kijken, beter op in zijn omgeving. Ook heb je als kijker 's avonds minder het gevoel dat je naar 'licht aan het einde van een donkere tunnel' zit te kijken. Door het lagere contrast tussen het het licht van de tv en de omgeving vinden veel mensen Ambilight prettig kijken. Bijkomend voordeel van verlichting achter de televisie is dat het contrast in beeld hierdoor groter lijkt.

Doordat Ambilight gepatenteerd is kun je het systeem alleen op Philips-televisies krijgen. Het was natuurlijk altijd al gewoon mogelijk om zelf ledstrips achter op je televisie te plakken. Als je even zoekt op internet zijn er legio voorbeelden te vinden van knutselprojecten waarbij de ledstrips, net als bij Ambilight, reageren op de beeldinhoud. Wellicht doordat er zo veel van dit soort zelfbouwprojecten op het internet te vinden zijn, heeft Signify, het bedrijf achter Phillips Hue, nu een kastje uitgebracht waarmee de welbekende Hue-rgb-ledlampen kunnen worden aangestuurd. Hiermee kun je dus elke televisie van een soort Ambilight voorzien zonder zelf te hoeven knutselen.

Er valt overigens een hoop geld te besparen door zelf aan de slag te gaan, want alleen al de Hue Play hdmi sync box moet zo'n 250 euro opbrengen. Als je nog geen Hue-lampen hebt zou je een setje Hue Play lichtbalken voor 118 euro kunnen aanschaffen. Die worden namelijk geleverd met bevestigingsmateriaal zodat ze eenvoudig achterop een tv te bevestigen zijn. Dan ben je er nog niet want om Hue-lampen aan je thuisnetwerk te koppelen heb je ook nog een Hue Bridge nodig, die ongeveer vijftig euro kost. Stevige prijzen dus waardoor de drempel voor mensen die nog geen Hue-lampen in huis hebben wel heel hoog is.