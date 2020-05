Philips Hue Sync Box krijgt spraakbediening en Dolby Vision-ondersteuning

Signify heeft middels een update ondersteuning voor hdr10+ en Dolby Vision toegevoegd aan de Philips Hue Play hdmi Sync Box. Ook is het kastje dat Ambilight-effecten verzorgt voortaan te bedienen met spraakassistenten Alexa, Google Assistent en Siri.

De ondersteuning voor hdr10+ en Dolby Vision geldt voor beeldmateriaal dat vanuit een externe bron via het kastje naar een tv wordt gestuurd. De tv moet ook ondersteuning hebben voor de hdr-formaten. Gebruikers kunnen de update doorvoeren via de Hue Sync-app.

Na het updaten is de Hue Play hdmi Sync Box ook te bedienen via spraakassistenten Alexa, Google Assistent en Siri. Met stemcommando's zijn de lichteffecten te starten of te stoppen en er kan gewisseld worden tussen de standen voor audio, gaming en video. Ook wisselen van hdmi-kanaal kan met stembediening.

Verder is de Sync Box voortaan te bedienen met een reguliere infraroodafstandbediening. Via de Hue Sync-app kunnen gebruikers het kastje zo configureren dat het reageert op een knop naar keuze. Dat kan gebruikt worden om van hdmi-kanaal te wisselen of voor het aan- en uitzetten van het apparaat.

De Philips Hue Play hdmi Sync Box is een kastje waarmee Ambilight-effecten zijn toe te voegen aan alle tv's. Dat werkt alleen bij beeldmateriaal dat vanaf een externe bron via het kastje wordt afgespeeld, dus niet met bijvoorbeeld de Netflix-app op een tv. De Sync Box dient gecombineerd te worden met Philips Hue-verlichting voor de lichteffecten. Tweakers publiceerde een review van de Hue Play Sync Box.