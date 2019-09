Yeelight brengt vloer- en bureaulamp met ondersteuning voor Apple HomeKit uit

Yeelight introduceert twee nieuwe lampen in zijn assortiment slimme verlichting die compatibel zijn met Apple HomeKit. Het gaat hierbij om een vloerlamp en een bureaulamp. De vloerlamp is al te vinden in Chinese webshops.

Yeelight komt met een vloerlamp en een bureaulamp. De Yeelight 'Star'-vloerlamp is al verschenen in de Chinese webshop 'Xiaomi Youpin'. De vloerstaande lamp is compatibel met Apple HomeKit, de Mi Home-app van Xiaomi en de Yeelight-app. Ook kan de lamp bediend worden met de Google Assistent en Amazon Alexa. De vloerlamp heeft een aantal ingebouwde ledlampen die wittinten tussen de 2700k en 6500k kunnen weergeven. Daarnaast hebben de leds ook rgb-kleuren.

De helderheid wordt ingesteld met een schuifknop. Daarnaast heeft de lamp twee aanraakgevoelige knoppen. De vloerlamp is zo'n 1,63 meter hoog en heeft een ronde voet met diameter van 25 centimeter. De lamp werkt in alle regio's met een netspanning tussen de 100V en 240V met frequenties van 50Hz of 60Hz. De lamp verbruikt zo'n 12W aan stroom. Net als alle andere Yeelight-producten gebruikt de vloerlamp wifi als verbindingsmethode. De webshop verkoopt de vloerlamp voor 699 Chinese renminbi, omgerekend en inclusief 21 procent btw komt dat neer op zo'n 89 euro.

Over de bureaulamp is minder informatie bekend. Naar verluidt komen er twee verschillende modellen; een normale variant en een model met een ingebouwde draadloze oplader die gebruik maakt van de Qi-standaard. De prijs en beschikbaarheid van deze modellen zijn nog niet bekend. Producten van Yeelight zijn doorgaans verkrijgbaar via Chinese webshops als AliExpress.