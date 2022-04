NS verlengt test registratiesysteem voor treinreizen en wil het uitbreiden

De NS gaat de testfase van het registratiesysteem waarmee reizigers hun reis vooraf kunnen aanmelden, verlengen en uitbreiden. De eerste testfase eindigde afgelopen zondag. De vervoerder wil nu onder meer onderzoeken of fietsen weer meekunnen en of studenten langer kunnen reizen.

Aan de eerste test deden zo'n vijfduizend reizigers mee die samen bijna 150.000 reizen maakten, schrijft de NS in een persbericht. Met deze eerste fase wilde de vervoersmaatschappij zich richten op het gebruiksgemak en de verfijning van de techniek. De resultaten van deze fase waren 'overwegend positief'.

Deze eerste fase liep van 10 mei tot afgelopen zondag 14 juni. Vanwege de positieve resultaten zegt de NS nu verder te gaan met het registratiesysteem en te gaan onderzoeken of het systeem kan worden uitgebreid. Zo wil de spoorwegmaatschappij onderzoeken of fietsen weer meekunnen in de trein, mits ze vooraf worden aangemeld. Daarnaast wil het bedrijf testen of de registratiedienst kan bijdragen aan het verruimen van de reis- en collegetijden van studenten. Voor deze uitbreidingen gaat de maatschappij in gesprek met reizigersorganisaties, overheden en vervoerders.

De reisregistratie is een webpagina waar door de NS geselecteerde reizigers hun reis kunnen aanmelden. Tijdens het registreren van een reis, krijgen deelnemers vooraf inzicht in de drukte van treinen. Deze deelnemers zijn niet verplicht om hun reis te registreren. Deelnemers die dat wel doen, kunnen tijdens de pilot zonder bijbetaling 1e klas reizen. Voor het registreren van een reis zijn een NS-account en een ov-chipkaart nodig. Met de ov-chipkaartgegevens controleert de NS of deelnemers de geregistreerde reizen daadwerkelijk maken. Deelnemers die minimaal acht keer een reis registreren en daadwerkelijk maken, krijgen tien dagkaarten of Spoordeelwinkel-tegoed.

Met het registratiesysteem wil de NS bevorderen dat reizigers gespreid gebruikmaken van de treinen, want door het coronavirus is de capaciteit zeer beperkt. Van de vijfduizend reizigers zou 47 procent hebben gezegd bereid te zijn om op een ander tijdstip te reizen als dat een rustigere trein oplevert. In combinatie met andere maatregelen moet dit in de praktijk voldoende zijn om piekdrukte te voorkomen, schrijft de vervoersmaatschappij.