woensdag 21 december 2016

Op de website van CyanogenMod is een eerste versie van CyanogenMod 14.1 verschenen voor de OnePlus X. Hiermee is het mogelijk om Android 7.1 op de telefoon te installeren. Het gaat om een nightly-versie, dus er kunnen nog bugs in voorkomen.

De nightly is te downloaden vanaf de website van CyanogenMod en heeft een formaat van 385,7MB. Met de beschikbaarheid van deze update is Android 7 nu beschikbaar voor alle toestellen van OnePlus door de firmware te sideloaden op de apparaten.

Of Android Nougat ook officieel door OnePlus beschikbaar gesteld gaat worden, is onbekend. Vorige maand maakte het bedrijf bekend dat het werkt aan een update voor OxygenOS voor de OnePlus 3 en de OnePlus 2. De OnePlus X, die later uitkwam dan de OnePlus 2, werd hierbij niet genoemd.

Er gingen al langer geruchten rond dat Google niet toestond dat telefoons met socs die geen Vulkan-ondersteuning hadden, zoals de Snapdragon 801 in de OnePlus One en OnePlus X, geen officiële Android Nougat-update mochten ontvangen. Desondanks heeft Lenovo aangekondigd dat de Zuk Z1, die een Snapdragon 801 heeft, wel een officiële update naar Nougat ontvangt.