App van Rabobank maakt betalen zonder te pinnen mogelijk bij tankstations

Een app van de Rabobank, On The Go! by MyOrder, zal het vanaf 1 oktober mogelijk maken bij aangesloten tankstations te betalen zonder te pinnen. Klanten krijgen na het wegrijden een betaalverzoek via iDeal om de betaling later op het gemak te kunnen doen.

Bij onbemande tankstations moet On The Go! by MyOrder een alternatief vormen voor het pinnen, bij bemande tankstations kunnen pomphouders trouwe klanten extraatjes geven als gratis koffie, meldt Emerce. Afgelopen jaar heeft MyOrder een test gedaan onder vijfhonderd gebruikers van onbemande tankstations en nu gaat het systeem vanaf 1 oktober live voor alle klanten. De app zal verschijnen voor iOS en Android.

On The Go! verschilt veel van het huidige MyOrder, dat ook functioneert in onder meer café's als manier van afrekenen. MyOrder heeft besloten zich alleen te richten op tanken en afrekenen voor betaald parkeren. Aangesloten winkels en horecabedrijven zijn inmiddels op de hoogte van het sluiten van de dienst MyOrder voor andere activiteiten dan tanken en parkeren. MyOrder bestaat al meer dan acht jaar en maakte mobiel betalen mogelijk, in eerste instantie via Hyves.