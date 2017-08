Onaangekondigde smartwatch Samsung Gear Sport duikt op

Een nog onaangekondigde wearable met de naam Samsung Gear Sport verscheen onlangs bij de Amerikaanse marktwaakhond FCC. Gezien de bijgevoegde afbeeldingen en de naamgeving gaat het waarschijnlijk om een smartwatch met fitnesstoepassingen.

Uit de documentatie bij de Amerikaanse FCC blijkt dat het nog onaangekondigde apparaat het modelnummer SM-R600 krijgt, en als merknaam wordt de Gear Sport genoemd, zo ontdekte de website Android Headlines.

Verder bevat de documentatie nauwelijks informatie over de specificaties en over de gebruikte software. Wel zijn er afbeeldingen beschikbaar, en uit de vormgeving blijkt dat het gaat om een smartwatch, en dat er waarschijnlijk een hartslagsensor is ingebouwd. Overigens noemt de FCC de Gear Sport een 'polsapparaat'.

Door de naamgeving Gear Sport is het aannemelijk dat Samsung de nieuwe smartwatch als een fitnessaparaat op de markt wil brengen. Eerder deed de fabrikant juist dat met slimme armbandjes, zoals de Gear Fit-serie.

Gezien de registratie bij de FCC is Samsung waarschijnlijk al vergevorderd in de ontwikkeling. Op 23 augustus houdt Samsung zijn Unpacked-evenement en het is mogelijk dat de Gear Sport daar zijn opwachting maakt.