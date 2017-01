Door Arnoud Wokke, maandag 9 januari 2017 08:01, 8 reacties • Feedback

Samsung heeft de apps Gear Fit en Gear S uitgebracht voor iOS. Via die apps zijn recente wearables, zoals de Gear S3 en S2, compatibel met iPhones. De fabrikant had de compatibiliteit voor iOS eerder aangekondigd.

De app Gear S werkt met de Gear S2 en Gear S3 Frontier en Classic, terwijl Gear Fit is gemaakt voor de Gear Fit 2. De functionaliteit van de horloges onder iOS kan beperkt zijn, waarschuwt Samsung, al is het onbekend waaruit die beperkingen bestaan. De apps maken het in elk geval mogelijk om apps te installeren op de wearables en de Gear S-app heeft bovendien een accumonitor en accubesparingsfunctie aan boord.

Samsung zei donderdag al dat zijn horloges compatibel waren met iOS, maar op dat moment waren de apps nog niet beschikbaar en konden iPhone-gebruikers niet aan de slag met de Samsung-wearables. Dat Samsung in elk geval de Gear S2 compatibel zou maken met iOS, had de fabrikant al diverse malen gezegd. Dat gebeurde voor het eerst ongeveer een jaar geleden.

Aanvankelijk werkten Samsung-wearables alleen met smartphones van het merk zelf, maar vijftien maanden geleden maakte het Zuid-Koreaanse bedrijf zijn Gear S2 ook werkend met andere Android-smartphones. Met de Gear-apparaten hebben iOS-gebruikers er een keuze bij op het gebied van wearables. Ook diverse modellen met Android Wear werkten al op iOS. Apple maakt zelf ook horloges die werken met iPhones met de Apple Watch-serie.