De volgende high-end iPad-tablet van Apple heeft een scherm van tussen 10" en 10,5". Dat schrijft analist Ming-Chi Kuo, die bekend staat om zijn accurate voorspellingen over Apple-producten. Het is een van de drie nieuwe iPads die dit voorjaar zouden moeten verschijnen.

Het model met het scherm van tussen 10" en 10,5" heeft smallere schermranden dan huidige modellen uit de iPad Air- en Pro-series, waardoor de behuizing ongeveer even groot zou zijn als de huidige 9,7"-modellen. De iPad met het iets grotere scherm zou draaien op een Apple A10X-soc, schrijft 9to5 Mac.

De tweede iPad waar Kuo van spreekt is de opvolger van de huidige 12,9"-tablet in de iPad Pro-serie. Het zou wederom gaan om een apparaat met 12,9"-scherm en krijgt net als het kleinere model een A10X-soc. De goedkoopste moet een 9,7"-iPad worden met A9-soc, schrijft Kuo. Daarvan heeft de analist de hoogste verwachtingen, omdat hij de laagste prijs heeft en daardoor dus vermoedelijk het meest over de toonbank zal gaan.

Het blog MacOkatara schreef in november dat de nieuwe high-end iPad zou uitkomen op een 10,9"-scherm. De Touch ID-vingerafdrukscanner zou daarbij in het scherm zitten. Apple presenteerde vorig voorjaar voor het laatst een nieuwe iPad. Dat was toen de 9,7"-variant van de iPad Pro.