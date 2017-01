Door Olaf van Miltenburg, maandag 9 januari 2017 07:56, 4 reacties • Feedback

SK Hynix heeft nieuw zuinig mobiel dram gepresenteerd. De geheugenfabrikant claimt zijn 8GB-module kleiner te hebben gemaakt dan de huidige lpddr4-pakketjes. Naast smartphones en tablets verwacht SK Hynix toepassing in laptops en auto's.

Het lpddr4x werkt op een spanning van 0,6V tegen 1,1V voor regulier lpddr4. Niet alleen is het dram zuiniger, maar de fabrikant heeft de modules ook verkleind. De afmetingen zijn 12mmx12,7mm en dat is 30 procent kleiner dan huidige lpddr4-packages van 8GB. De dikte is minder dan een millimeter.

Vorige week kondigde Asus een ZenFone-smartphone met 8GB aan met de claim dat het om het eerste toestel met deze dram-hoeveelheid ging, maar niet bekend is of het om het geheugen van SK Hynix ging. SK Hynix maakt bekend te verwachten dat zijn 8GB lpddr4x niet alleen in smartphones en tablets terechtkomt maar ook in high-end laptops en auto's.

Verder haalt het bedrijf onderzoek van IHS aan, waaruit zou blijken dat dit jaar een meerderheid van high-end smartphones 8GB krijgt. Dit jaar zou het gemiddelde op 3,5GB liggen en tegen 2020 zou dat toenemen naar 6,9GB.