Door Julian Huijbregts, zondag 8 januari 2017 23:28, 5 reacties • Feedback

Submitter: Nieuwevolger

Een promotiefilmpje van HTC dat door smartphoneinsider Evan Blass online is gezet, toont een toestel met daarop de Vive-merknaam. Het filmpje suggereert verder dat HTC met een dienst komt voor het personaliseren van het uiterlijk van telefoons.

Het is niet duidelijk welke functionaliteit de HTC Vive-telefoon precies heeft. Mogelijk is het een smartphone die overweg kan met Googles Daydream-platform voor virtual reality. In het filmpje is alleen de achterkant van het toestel te zien.

De promotievideo die door @evleaks op Twitter is gepubliceerd laat zien dat het mogelijk moet worden om telefoons van een andere kleur of ontwerp te laten voorzien. Daarbij kunnen verschillende materialen en texturen gebruikt worden.

HTC stuurde onlangs uitnodigingen naar de pers voor een aankondiging die op 12 januari zal plaatsvinden. Op die uitnodiging staat 'for U'. Mogelijk zal HTC op die datum een dienst introduceren voor het personaliseren van telefoons. Omdat de HTC Vive-smartphone ook in het filmpje wordt getoond, lijkt het aannemelijk dat ook die telefoon dan wordt aangekondigd.

AndroidAuthority merkt op dat de video oorspronkelijk al in juni werd gepubliceerd op Vimeo, door Shaun Saperstein. Hij is volgens zijn LinkedIn-pagina werkzaam bij HTC als videomaker. Inmiddels is de video van de website van Saperstein en Vimeo verwijderd.