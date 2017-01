Door Julian Huijbregts, zondag 8 januari 2017 22:43, 19 reacties • Feedback

Lian Li demonstreert op de CES zijn DK-05. Net als het voorgaande model is het een bureau dat met behulp van een elektromotor in hoogte versteld kan worden. In het nieuwe computerbureau is onder de glazen plaat ruimte voor twee systemen.

Met druktoetsen kan het bureau hoger of lager gezet worden. Dat gaat met behulp van een elektromotor en bij het demomodel dat op de CES staat, bleek dat erg soepel te gaan en zonder veel geluidsproductie. Het bureau is tot een flinke hoogte in te stellen, waardoor de DK-05 ook als sta-bureau is te gebruiken. De hoogte waarin het bureau staat ingesteld wordt op een klein display weergegeven.

In de DK-05 kunnen twee atx-systemen weggewerkt worden. Aan de voorkant van het bureau zijn zowel links en rechts usb-uitgangen geplaatst. Naast vier usb 3.0-poorten is er ook een usb-c-uitgang aanwezig. Het bedieningspaneel om het bureau in hoogte te verstellen, is naar de rechterkant verhuisd. Bij de DK-04 plaatste Lian Li dat paneel nog links. Er zijn draaiknoppen aanwezig die gebruikt kunnen worden om de snelheid van fans te reguleren.

De ingebouwde systemen kunnen gekoeld worden met ieder zes ventilatoren, drie aan de voorkant en drie aan de achterkant per configuratie. Onder de glasplaat, waar de computers zichtbaar weggewerkt kunnen worden, is ruimte voor complete systemen inclusief tal van hdd's, ssd's en grafische kaarten.

Lian Li heeft nog niet bekendgemaakt wanneer de DK-05 op de markt komt en wat het bureau gaat kosten. De voorganger, de DK-04, werd vorig jaar in de VS uitgebracht voor 1499 dollar.

Naast het bureau heeft Lian Li ook zijn nieuwe PC-012-behuizing meegenomen naar de CES. Dit is een meer traditionele kast, die aan drie kanten is afgewerkt met gehard glas. De moederbordtray is in het midden van de behuizing geplaatst en het is de bedoeling dat de videokaart aan de andere kant van het moederbord wordt gemonteerd, met behulp van een pcie-verlengkabel.

De behuizing biedt plaats aan moederborden van het eatx-formaat of kleiner. De kast is 203mm breed, 506mm hoog en 517mm diep. In de PC-012 is plaats voor videokaarten met een lengte van maximaal 330 en de cpu-koeler mag niet hoger zijn dan 75mm. Wanneer de nieuwe kast uitkomt en tegen welke prijs is nog niet bekend.