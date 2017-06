Door Chris Broesder, dinsdag 6 juni 2017 06:00, 1 reactie • Feedback

Er is lang niet meer zoveel keuze op de tabletmarkt als een paar jaar geleden. Er was een tijd dat tablets het beloofde land leken voor fabrikanten, zoals dat later ook tevergeefs werd gehoopt bij smartwatches. Er bleek echter geen plek voor al die fabrikanten op de tabletmarkt en veel van hen stopten met het maken van tablets of schroefden de releasefrequentie terug.

De grote twee, Apple en Samsung, blijven tot op heden met enige regelmaat tablets uitbrengen, hoewel de Galaxy Tab 3 dit jaar tot nu toe de enige is, waar het bedrijf er in 2011 maar liefst vier uitbracht. Apple verkoopt een stuk meer tablets dan Samsung, maar toch heeft Samsung op één belangrijk gebied een streepje voor op de fabrikant uit Cupertino.

Samsung beschikt over oledschermen voor zijn tablets en we kunnen stellen dat dit een superieure schermtechnologie is zijn ten opzichte van lcd, zeker nu oledschermen al een tijdje verder ontwikkeld zijn. En wat is nu belangrijker voor een tablet dan de beeldkwaliteit? Een tablet is immers in essentie één groot scherm waarop je veelal multimedia consumeert. Dat is dan ook duidelijk de insteek bij de Galaxy Tab S3, hoewel je er een toetsenbord bij kunt kopen als je hem ook voor productiviteit wilt gebruiken. Samsung heeft overigens nog iets nieuws toegevoegd op schermgebied, waarvoor oledschermen bij uitstek geschikt zijn: hdr-ondersteuning. Daar gaan we in deze review uiteraard dieper op in.

Het is alweer anderhalf jaar geleden dat de Samsung Galaxy Tab S2 uitkwam. Dat is een bijzonder goede en mooie tablet, hoewel we destijds enigszins teleurgesteld waren dat de tablet op oude hardware draaide en ook nog op een verouderde versie van Android. In deze review bekijken we of Samsung daarvan geleerd heeft. Verder bekijken we natuurlijk hoe de Tab S3 presteert ten opzichte van de concurrentie en simpelweg hoe hij in de praktijk bevalt.