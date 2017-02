Door Arnoud Wokke, dinsdag 14 februari 2017 08:25, 19 reacties • Feedback

Er is een foto online verschenen van wat de Samsung Galaxy Tab S3 zou kunnen zijn. Het gaat om een tablet met oledscherm en stylus. Volgens de informatie verschijnt er geen kleine versie van het apparaat, alleen een variant met 9,7"-scherm.

De tablet doet in uiterlijk veel denken aan zijn voorganger Tab S2, zo blijkt uit de foto die de Duitse site WinFuture online zette. Het apparaat krijgt volgens de site een oledscherm mee met een diagonaal van 9,7" en een resolutie van 2048x1536 pixels. Dat zijn dezelfde diagonaal en resolutie als die van het oledscherm van de Tab S2 uit 2015. De render toont bovendien een S Pen, die tot nu alleen bij de Note-serie van Samsung-apparaten zat. De Note-serie bestaat uit smartphones en tablets.

De Zuid-Koreaanse elektronicamaker zou de tablet uitrusten met een Qualcomm Snapdragon 820, een soc met vier Krait-processorkernen en een Adreno 530-gpu die Qualcomm laat produceren in de fabrieken van Samsung. Het geheugen zou 4GB groot zijn en de opslag zou uitkomen op 32GB.

WinFuture vermeldt dat er vier varianten komen: twee kleuren die ieder verschijnen in een variant met en zonder 4g. De tablet heeft een 12-megapixelcamera aan de achterkant en een frontcamera met een maximale resolutie van 4,7MP. De vanaf-prijs zou rond 580 dollar liggen, wat in Nederland vermoedelijk zou uitkomen in de buurt van 650 euro.

Het eerste logische moment voor Samsung om de tablet te presenteren, is de telecombeurs Mobile World Congress in Barcelona. Die beurs begint over minder dan twee weken en de Zuid-Koreaanse elektronicamaker houdt daar steevast een evenement op zondagavond. Het bedrijf heeft al gezegd dat het daar niet zijn Galaxy S8-smartphone zal aankondigen.