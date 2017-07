Samengevat

De XZ Premium is een high-end smartphone die aan de prijs is, maar daarvoor wel wat teruggeeft. Zo heeft hij een Snapdragon 835 en is daarmee erg rap. Hij onderscheidt zich met zijn 4k-scherm met hdr-ondersteuning, maar of dat een groot pluspunt is, is persoonlijk. De waterdichtheid is minder onderscheidend nu meer high-end toestellen dat hebben. Een iets minder punt is de accuduur, die niet slecht is, maar ook niet heel goed. En zo zijn er meer middelmatigheden ten opzichte van andere high-end toestellen, zoals de kwaliteit van de camera, de ergonomie van de behuizing, en het contrast en de maximale helderheid van het scherm. Het toestel blinkt vrijwel nergens in uit, maar valt ook nergens door de mand. Daarmee is het een interessante keuze als hij wat goedkoper wordt.