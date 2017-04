Door Chris Broesder, zaterdag 29 april 2017 06:00, 1 reactie • Feedback

Sony heeft een wat afwijkende strategie wat het uitbrengen van smartphones betreft. De meeste fabrikanten brengen één duidelijk high-end model uit in bijvoorbeeld een grote en kleine versie. Sommige andere, zoals OnePlus met de 3 en 3T, brengen twee high-end toestellen uit, waarbij in dit geval de 3T een betere system-on-a-chip heeft. Voor Sony is dit echter al de derde telefoon in precies een jaar tijd met de Snapdragon 820-soc.



Eigenlijk is het toestel bijna gelijk aan de Xperia XZ van een jaar geleden, die ook al veel leek op zijn voorganger, de Xperia X Performance. De XZs heeft zelfs dezelfde behuizing en bijvoorbeeld dezelfde accucapaciteit.

Xperia X Performance Xperia XZ Xperia XZs Afmetingen 144,8 x 71,1 x 7,6mm

164,4 gram 146 x 72 x 8,1mm

161 gram 146 x 72 x 8,1mm

161 gram Scherm 5", 1920x1080 5,2", 1920x1080 5,2", 1920x1080 Soc Snapdragon 820 Snapdragon 820 Snapdragon 820 Ram 3GB 3GB 4GB Camera's 23Mp, predictive hybrid af,

13Mp-frontcamera 23Mp, predictive hybrid af, infraroodsensor, laserautofocus,

13Mp-frontcamera 19Mp, 960fps slow motion, predictive camera, predictive hybrid af, infraroodsensor, laserautofocus,

13Mp-frontcamera Opslag 32GB

micro-sd 32GB

micro-sd 32GB

micro-sd Accu 2700mAh 2900mAh 2900mAh Ondersteunde videoresoluties 1920x1080 3840x2160 (ultra hd) 3840x2160 (ultra hd) Gsm-connector Micro-usb Usb-c Usb-c

Waar hij zich echter wel echt in onderscheidt, is zijn camera. De Xperia XZs heeft één behoorlijke troef in handen die geen enkele smartphone van een concurrent heeft en dat is de slowmotionfunctie met maar liefst 960 beelden per seconde. Dat is bijna alsof je de tijd kunt stilzetten en kan erg leuk zijn voor de sportieve medemens of bijvoorbeeld als je het net als wij leuk vindt om zo ongeveer alles wat beweegt te filmen en te kijken hoe de wereld er in 'super slow motion' uitziet.