Google brengt Chrome-extensie uit om verdachte url's eenvoudig te rapporteren

Google brengt twee nieuwe functies uit die internetgebruikers moeten beschermen tegen valse of misleidende websites. Het gaat om een Chrome-extensie die het rapporteren van verdachte url's eenvoudig maakt. Ook volgt een waarschuwing om gebruikers van verdachte url's weg te houden.

Google schrijft dat de zogeheten Suspicious Site Reporter een extensie betreft waarmee bovenaan de Chrome-webbrowser in de toolbar een icoontje wordt geplaatst. Zodra een gebruiker daarop klikt, opent een pop-upvenster waarin een geautomatiseerd rapport over de huidige, verdacht ogende website kan worden doorgegeven. Emily Schechter van Chrome zegt dat als zodoende een website aan de lijsten van Safe Browsing wordt toegevoegd, dat niet alleen Chrome-gebruikers worden beschermd. Dat hangt samen met het feit dat naast Chrome ook andere browsers als Firefox en Safari deze Safe Browsing-api ondersteunen.

Daarnaast komt er ook een nieuwe beveiligingsfunctie uit voor gebruikers van Chrome 75. Zij kunnen vanaf nu te maken krijgen met een waarschuwingsscherm in hun browservenster zodra ze een website bezoeken met verdachte url's of url's die sterk lijken op de vermoedelijk gewenste website. Als bijvoorbeeld een enkele letter van een url verkeerd wordt ingetypt, kan het waarschuwingsscherm in beeld komen. Dit werkt doordat de url wordt vergeleken met url's die eerder zijn bezocht. Als de url grotendeels overeenkomt, maar toch iets afwijkt, dan gaat Chrome ervan uit dat het wellicht om een verdachte, ongewenste pagina gaat, krijgt de gebruiker in het waarschuwingsscherm het voorstel om te worden doorgeleid naar de vermoedelijk gewenste website.