Cerebras presenteert 5nm-Wafer Scale-chip met 900.000 cores

Cerebras heeft de derde generatie van zijn Wafer Scale Engine gepresenteerd. Het betreft een chip die ditmaal wordt geproduceerd op een 5nm-node van TSMC. De Wafer Scale Engine 3 beschikt over 4 biljoen transistors en 900.000 cores die geoptimaliseerd zijn voor AI-berekeningen.

Cerebras schrijft in een persbericht dat de Wafer Scale Engine 3 beschikt over 900.000 cores 'die zijn geoptimaliseerd voor AI-berekeningen'. Volgens de fabrikant kan de WSE-3 daarmee tot 125 petaflops aan rekenkracht leveren. De voorgaande chip van Cerebras, de WSE-2, kon tot 62,5 petaflops leveren. Die voorgaande processor werd gemaakt op 7nm.

De nieuwe WSE-3-chip heeft een oppervlak van 46.225mm², zo meldt het bedrijf op sociale media. De chip is daarmee exact even groot als zijn voorgangers. De processor beschikt daarnaast over 44GB sram; dat is 48kB per core. De geheugenbandbreedte ligt op 21PB/s en interconnectbandbreedte ligt volgens Cerebras op 214Pbit/s.

Cerebras claimt dat de Wafer Scale Engine dubbel zo krachtig is als zijn voorganger, maar dat het energieverbruik op hetzelfde niveau blijft. Uit de berichtgeving over de tweede generatie Cerebras Wafer Scale Engine blijkt dat die chip ongeveer 15kW gebruikt. De Wafer Scale Engine 3 is gericht op de bedrijfswereld en op organisaties met hyperscale computing-toepassingen zoals cloudbedrijven.

De Wafer Scale Engine 3-chips worden gebruikt in de CS-3-'supercomputers' van Cerebras. Er kunnen 2048 van dergelijke CS-3-systemen aan elkaar gekoppeld worden, voor een totaal van ruim 1,8 miljard cores en een rekenkracht tot 256 exaflops.

De Wafer Scale Engine 3 is de opvolger van de Wafer Scale Engine 2 uit 2021. Die chip werd op een volledige 7nm-wafer van TSMC gemaakt en bevat 2,6 biljoen transistors. De tweede versie van de Wafer Scale Engine beschikt over 850.000 cores voor AI-berekeningen en kreeg in totaal 40GB aan sram mee.

Cerebras Wafer Scale Engine 3 - Bron: Cerebras