Cerebras maakt Wafer Scale-chip met 2,6 biljoen transistors en 850.000 ai-cores

Cerebras werkt aan zijn tweede Wafer Scale Engine, een chip die zo groot is dat een volledige 7nm-wafer van TSMC in beslag wordt genomen. De nieuwe chip krijgt 2,6 biljoen transistors en 850.000 cores voor berekeningen voor kunstmatige intelligentie.

Cerebras gaf de eerste details over zijn tweede generatie Wafer Scale Engine tijdens Hot Chips 2020, schrijft AnandTech. Het bedrijf was van plan om de chip in detail te presenteren, maar heeft dat uitgesteld naar later dit jaar. Inhoudelijke details zijn verder niet bekend.

De enorme chip is de opvolger van de Wafer Scale Engine die de Amerikaanse chipmaker Cerebras vorig jaar op Hot Chips onthulde. Die chip werd nog op een 16nm-procedé van TSMC gemaakt en bevatte 1,2 biljoen transistors en 400.000 cores.

Die eerste chip had afmetingen van 21,5x21,5cm. Dat is de maximale grootte die uit een 300mm-wafer gehaald kan worden. De nieuwe chip heeft vermoedelijk ongeveer dezelfde afmetingen, omdat TSMC ook zijn 7nm-chips op 300mm-wafers maakt. Door het kleinere procedé passen er echter veel meer transistors op hetzelfde oppervlak, en dus meer cores.

Bij de eerste Wafer Scale Engine voorzag Cerebras iedere core van 48 kilobyte sram, goed voor in totaal 18GB aan sram. De chip heeft vrij eenvoudige cores, die gemaakt zijn voor berekeningen voor kunstmatige intelligentie. Cerebras maakt zelf een 254kg wegende computer waar de enorme chip in zit.