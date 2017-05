Door Arnoud Wokke, donderdag 11 mei 2017 15:02, 16 reacties • Feedback

Snap, het bedrijf achter Snapchat, heeft afgelopen maanden maximaal 65.000 Spectacles-zonnebrillen verkocht. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van het bedrijf. Snap geeft alleen de omzet uit 'overige', waar Spectacles onder vallen.

Die omzet uit 'overige' was afgelopen maanden 8,3 miljoen dollar, zegt Snap in de bespreking van de kwartaalcijfers met analisten. Omdat Spectacles per stuk 130 dollar kosten, kan het bedrijf er maximaal 65.000 hebben verkocht. De zonnebrillen zijn alleen in de Verenigde Staten te koop.

Het gaat om een zonnebril met ingebouwde camera die video's kan maken met rond beeld. Dit zou beter het menselijk zicht moeten nabootsen. Kijkers kunnen hun telefoon tijdens het afspelen draaien om zelf te bepalen welk gedeelte van deze cirkel ze precies willen zien. Een ring ledlampjes om de camera heen licht op wanneer een snap gemaakt wordt. De snaps worden draadloos naar de telefoon van de gebruiker verzonden.

De omzet van Snap is 149,6 miljoen dollar, een flinke stijging ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijf haalt de meeste omzet uit advertenties. Het brutoverlies of ebitda kwam uit op 188 miljoen dollar, waarmee het verlies groter is dan de omzet van het bedrijf.