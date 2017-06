Door Joris Jansen, vrijdag 2 juni 2017 11:47, 26 reacties • Feedback

De Chinese fabrikant ZTE heeft de Nubia Z17 aangekondigd op een evenent in Peking. Deze opvolger van de Nubia Z11 krijgt een ip67-rating mee, heeft dunne bezels aan de zijkant en zal als eerste smartphone Qualcomms Quick Charge 4+ ondersteunen.

Het toestel krijgt een 5,5"-scherm met een fullhd-resolutie. Naast de Snapdragon 835-soc van Qualcomm en 8GB werkgeheugen heeft de Z17 128GB opslaggeheugen. Door de ondersteuning van Quick Charge 4+ zal de accu, met een capaciteit van 3200mAh, in 20 minuten tot 50 procent kunnen worden opgeladen. Door de ip67-rating is de telefoon waterbestendig; de Z17 kan tot maximaal een half uur onder water tot een diepte van 1 meter. De Z17 wordt na de Xiaomi Mi 6 de tweede Chinese smartphone die gebruik maakt van de Snapdragon 835.

De telefoon heeft een dubbele camera aan de achterkant. Door de beelden van beide camera's te combineren zou er meer licht moeten worden opgevangen. Beiden camera's hebben een diafragma van f/1.8 en het gaat om een 12-megapixelexemplaar en een 23-megapixelexemplaar. De pixelgrootte bedraagt 1,4µm en er wordt gebruik gemaakt van een 1/2,55"-beeldsensor. Voor selfies is er een 16-megapixelcamera met een diafragma van f/2.0 en een beeldhoek van 80 graden.

Het toestel heeft een metalen behuizing en draait op Android 7.1.1 Nougat. Een 3.5mm-aansluiting voor headsets ontbreekt en het opslaggeheugen kan niet worden uitgebreid met een micro-sd-kaartje. De Z17 heeft een usb-c-poort. Volgens de fabrikant bevat de Z17 een Dolby Atmos-gecertificeerde speaker, wat voor beter en meer alomvattend geluid zou moeten zorgen. Een vingerafdrukscanner is aanwezig en is op de achterkant geplaatst. Het toestel meet 152,6x72,4x7,6mm en weegt 173 gram.

De Z17 zal beschikbaar komen in het blauw, zwart met gouden accenten, zwart, goud en rood. Het toestel komt binnenkort beschikbaar in China en zal later in de VS en in andere regio's uitkomen. Er komen drie modellen beschikbaar: het model met 6GB ram en 64GB opslaggeheugen zal 411 dollar kosten, het model met 6GB ram en 128GB opslaggeheugen kost 499 dollar en het model met 8GB ram en 128GB opslag krijgt een prijskaartje van 588 dollar. Wanneer en of de telefoon ook naar Europa en de Benelux komt, om welke modellen het dan gaat en wat ze hier gaan kosten, is nog onbekend.