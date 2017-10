R3 en bankenconsortium presenteren 1.0-versie van 'grootboeksysteem' Corda

Softwarebedrijf R3 heeft samen met een consortium van een groot aantal banken versie 1.0 van Corda uitgebracht. R3 beschrijft het zelf als een 'gedistribueerd grootboeksysteem' voor financiŽle instellingen, dat verschilt van een blockchain.

Volgens de organisatie is de opensourcesoftware Corda geschikt voor het aanmaken en beheren van contracten tussen handelspartners. Het kan ook gebruikt worden om andere gegevens te delen. Het systeem moet de communicatie tussen verschillende instellingen sneller en goedkoper laten verlopen. De voornaamste vernieuwing in de huidige versie is dat toekomstige wijzigingen geen grote invloed moeten hebben op de stabiliteit van de api. Er is inmiddels twee jaar aan het project gewerkt.

In een whitepaper is beschreven dat Corda geen blockchain is, hoewel het wel daarop is geïnspireerd. Zo maakt het systeem ook geen gebruik van miners om transacties te valideren. In plaats daarvan maakt Corda gebruik van notaries, die bestaan uit verschillende partijen die geen onderling vertrouwen bezitten en gebruikmaken van een algoritme voor consensus. In het document wordt een Corda-netwerk vergeleken met e-mail, omdat verschillende nodes een blijvende identiteit hebben. Nodes bestaan uit verschillende Java Virtual Machines en hebben nooit volledige toegang tot het centrale grootboek.

Onlangs kondigde Microsoft een eigen opensourceframework aan voor uiteenlopende blockchaintoepassingen. Dit draagt de naam Coco en ondersteund Corda, naast bijvoorbeeld Ethereum.