Zeiss ZX1-camera met Android en Lightroom kost 6000 dollar

De in 2018 gepresenteerde Zeiss ZX1-camera met fullframesensor is vooruit te bestellen bij een Amerikaanse webwinkel voor 6000 dollar. Volgens de shop komt het toestel 'binnenkort' uit. Na de aankondiging twee jaar geleden bleef het stil rondom de Android-camera.

Wanneer de Zeiss ZX1 daadwerkelijk verschijnt, is niet duidelijk, maar B&H Photo Video neemt vooruitbestellingen voor het toestel aan. Er moet 6000 dollar neergeteld worden, omgerekend met btw is dat momenteel zo'n 6184 euro.

Zeiss introduceerde de ZX1 tijdens de Photokina-beurs in september 2018. Het is een camera met een 37,4-megapixelsensor van het fullframeformaat en een vast 35mm f/2-objectief. Het toestel draait op Android en heeft een ingebouwde 512GB-ssd. De camera is voorzien van Adobe Lightroom CC. Foto's zijn daarmee direct te bewerken op het 4,3"-lcd, dat een resolutie van 1280x720 pixels heeft.

Details over de soc waarop het apparaat draait, of de gebruikte Android-versie, geeft Zeiss niet. Ook is het niet duidelijk of Zeiss nog hardware uit 2018 gebruikt, of in de tussentijd nieuwe componenten heeft uitgezocht om het toestel anno 2020 uit te brengen.