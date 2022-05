Franse politie arresteert café-uitbaters die wifidata niet bewaarden

In de Franse stad Grenoble zijn ten minste vijf uitbaters van cafés en restaurants opgepakt omdat ze een wifinetwerk in hun etablissement aanboden maar de logs niet minstens een jaar bewaarden, zoals de Franse wet vereist.

De Franse politie arresteerde de uitbaters, voerde hen geboeid af en nam hen in hechtenis, schrijft de Franse krant Les Dernières Nouvelles D'Alsace. Ook BFM Business schrijft over de arrestaties. De vijf worden ervan verdacht dat ze handelden in strijd met een wet uit 2006. Die verplicht horecaeigenaren de logs van wifiverbindingen van klanten minstens een jaar te bewaren.

De wet is sinds 2006 van kracht en is destijds aangenomen in de strijd tegen terrorisme. De wet breidt de definitie van internetaanbieder uit tot 'alle personen die een verbinding aanbieden die onlinecommunicatie via netwerktoegang mogelijk maakt, ook gratis'. Daarbij maakt het niet uit of het om de primaire activiteit van de aanbieder gaat, of secundair, zoals met publieke wifihotspots in restaurants en andere gelegenheden.

Volgens de Franse kranten is het zeldzaam dat de Franse politie invallen doet vanwege schending van deze regels. De uitbaters riskeren een jaar gevangenisstraf en een boete van 75.000 euro. De boete voor rechtspersonen bedraagt maximaal 375.000 euro.

Een van de beheerders verklaart aan Les Latest Nouvelles d'Alsace nooit gehoord te hebben van de verplichting de logs te bewaren. De informatie zou ook niet aan bod zijn gekomen bij trainingen van de UMIH, de Franse horecavakbond. De UMIH bevestigt tegen BFM dat het onderwerp geen deel uitmaakt van de training voor het verkrijgen van de exploitatievergunning, maar leden zouden wel op andere manieren op dit vereiste worden gewezen.