ASUS brengt bios-bètaversie met Resizable BAR-functie uit voor Z490-moederborden

ASUS heeft een bios uitgebracht die Resizable BAR-ondersteuning toevoegt aan verschillende moederborden met een Intel Z490-chipset. Resizable BAR wordt door AMD ook wel 'Smart Access Memory' genoemd en werd aanvankelijk alleen ondersteund op AMD-moederborden. Intel heeft zelf nog niets gemeld over ondersteuning voor deze functie.

ASUS heeft bios-versie 1002 stilletjes uitgebracht, zo merkte een redacteur van Tom's Hardware op. Deze bios-versie werd op vrijdag uitgebracht en bevindt zich momenteel in een bètafase. ASUS voegt geen changelog bij de bios-update, maar Tom's Hardware bevestigt dat de update onder andere ondersteuning voor de Resizable BAR-functie en Above 4G Decoding toevoegt. Daarvoor gebruikte de techsite een Maximus XII Apex, hoewel de update volgens Tom's Hardware voor meerdere ASUS Z490-moederborden beschikbaar is gekomen. Het lijkt daarbij vooral om hoger gepositioneerde moederborden te gaan.

De website meldt hierbij wel dat het onduidelijk is of Resizable BAR ook al daadwerkelijk op het moederbord werkt in combinatie met AMD's RX 6000-gpu's. Het is ook mogelijk dat dit slechts voorbereiding is op toekomstige, officiële ondersteuning.

AMD introduceerde Resizable BAR-ondersteuning eerder al, bij de release van zijn Radeon RX 6800-videokaarten. Dat deed het bedrijf onder de noemer Smart Access Memory, wat vooralsnog alleen werkt voor Ryzen 5000-cpu's in combinatie met RX 6000-videokaarten. De functie laat processors de volledige hoeveelheid van het videogeheugen van een videokaart benaderen, wat volgens AMD prestatieverbeteringen van maximaal elf procent kan opleveren in bepaalde games.

Deze functie zit echter al langer verwerkt in de PCIe-standaard, en werkt daarmee in theorie dus ook op Intel-moederborden, oudere AMD-platforms en Nvidia-gpu's. AMD stelde al dat het wil samenwerken met Intel en Nvidia, om deze functie op hun respectievelijke Core-cpu's en GeForce-gpu's te ondersteunen in combinatie met AMD's producten. Nvidia heeft al bevestigd dat het werkt aan Resizable BAR-ondersteuning. Opvallend is echter dat Intel zelf nog geen woord over deze functie heeft gerept, ondanks de verschenen bios-update van ASUS, die de functie dus toevoegt aan een moederbord voor Intel-cpu's.