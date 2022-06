Ontwikkelaar van Alien: Isolation werkt al vier jaar aan nieuwe scifishooter

Creative Assembly, de ontwikkelaar van Alien: Isolation, werkt al vier jaar aan een nieuwe firstpersonshooter met scifithema. De game speelt zich af in een volledig nieuwe wereld en is niet gebaseerd op bestaande intellectuele eigendommen.

De nieuwe game wordt gemaakt door het team dat ook Alien: Isolation afleverde. Dat blijkt uit een interview van het tijdschrift Edge met Creative Assembly. De makers benadrukken dat het om een volledig nieuw spel gaat en dat er al sinds 2018 aan wordt gewerkt. Er is nog geen titel vastgelegd en het is niet duidelijk wanneer de scifishooter verschijnt. Ook zijn er nog geen beelden vrijgegeven van het spel.

Alistair Hope, creatief directeur van de studio, zegt dat er veel aandacht aan detail en authenticiteit wordt besteed. Ook zou het team zich sterk inzetten om 'het bronmateriaal te begrijpen', maar Hope geeft geen duidelijkheid over wat dit bronmateriaal is. Chief product officer Rob Bartholomew van Creative Assembly benadrukt dat het om een 'nieuwe IP' gaat.

Creative Assembly is vooral bekend van zijn strategiegames in de Total War-serie. De Britse studio bracht Alien: Isolation in 2014 uit. Dat is een firstpersongame waarin spelers moeten zien te overleven aan boord van een ruimteschip vol vijandige aliens. De game kwam uit voor de pc en consoles en is in de loop der jaren voor tal van platforms verschenen. Sinds eind vorig jaar is het spel ook beschikbaar op Android en iOS.