Belgische stembiljetten missen partijlogo's door usb-sticks met te weinig opslag

Tijdens de verkiezingen in België op 26 mei zullen partijlogo's ontbreken op de te gebruiken stembiljetten. De reden daarvoor is dat de usb-sticks die gebruikt worden voor informatie over de biljetten, onvoldoende opslagruimte hebben.

Dat gebrek aan opslagcapaciteit hangt volgens het Belgische ministerie van Binnenlandse Zaken samen met het feit dat er voor de aankomende verkiezingen ook een audiomodule voor blinden en slechtzienden op de sticks staat. Deze geluidsbestanden nemen dermate veel opslagruimte in, dat er kennelijk geen ruimte meer over is voor de logo's van de verschillende partijen, schrijft het Nieuwsblad.

In 2014 werden de logo's nog wel afgebeeld; toen ontbraken de audiomodules nog. Deze audiobestanden worden alleen in Aalst en Mechelen gebruikt, maar dat heeft effect in heel België, omdat het ministerie niet wil dat er verschil in de lay-out zit van de papieren stembiljetten en de te gebruiken stemcomputers.

Het ministerie heeft nog geen besluit genomen of bij verkiezingen na die van 26 mei usb-sticks worden aangeschaft met meer opslagruimte. Hoeveel ruimte de audiomodules innemen en wat de capaciteit van de usb-sticks is, is niet bekend. Op 26 mei zijn niet alleen de verkiezingen voor een nieuw Europees Parlement; in België zijn dan ook Vlaamse regionale en federale verkiezingen.