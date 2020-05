Google verwijderde Podcast Addict onbedoeld en biedt excuses aan

Hiroshi Lockheimer, senior vice president bij Google, heeft zijn excuses aangeboden voor het onbedoeld verwijderen van Podcast Addict. Hij zegt dat Google het proces om desinformatie rondom covid-19 tegen te gaan nog moet verbeteren. De app is weer te downloaden.

Google schorste Podcast Addict gisteren, omdat deze zou refereren aan covid-19. Alleen door overheidsinstanties of publieke gezondheidsorganisaties gepubliceerde apps mogen volgens de voorwaarden op bepaalde manieren over covid-19 berichten. Daarmee wil Google desinformatie rondom het virus tegengaan. Volgens de maker van de app Xavier Guillemane refereerde hij zelf nooit in zijn app naar het virus. Hij vermoedt dat content van derden voor de vermelding naar het virus zorgden.

Op Twitter zegt Hiroshi Lockheimer, senior vice-president van onder meer Android en de Play Store, dat de app niet verwijderd had moeten worden. De processen om covid-19-apps te verwijderen zouden nog wat verbeteringen nodig hebben. Of de app automatisch werd verwijderd, of dat een Google-medewerker dit handmatig deed, is niet duidelijk.

Vannacht zei Podcast Addict al dat zijn bezwaar voor het schorsen van de app was geaccepteerd. Eerder leek het er nog op dat de app de opgebouwde download- en recensieaantallen zou verliezen. Inmiddels is de app echter weer te downloaden via de Google Play Store, inclusief download- en recensiehistorie.