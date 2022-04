'Among Us is met 500 miljoen actieve spelers meest populaire game ooit'

Social deduction-game Among Us had in november 500 miljoen actieve spelers. Dat meldt analistenbureau SuperData op basis van eigen onderzoek. Nooit eerder had een game zoveel gebruikers die het spel actief spelen.

SuperData stelt dat Among Us met zijn half miljard actieve spelers 'ruimschoots de meest populaire game ooit' is op het gebied van maandelijkse spelers. Among Us kwam in 2018 al uit, maar werd pas medio 2020 populair, doordat verschillende populaire Twitch-streamers en YouTube-gebruikers de game begonnen te spelen.

Inner Sloth, de ontwikkelaar van Among Us, heeft volgens SuperData ondanks het succes van de game relatief weinig omzet gedraaid. Het spel is onder andere beschikbaar op de pc, Android en iOS. De smartphoneversies van Among Us zijn gratis, maar waren gezamenlijk goed voor 97 procent van de player base in november. De pc-versie, die op het moment van schrijven vier euro kost, zorgde tussen augustus en november voor 64 procent van de omzet van Inner Sloth, zo meldt SuperData.

Eerder deze maand verscheen de game overigens ook op de Nintendo Switch, wederom voor vier euro. De game werd binnen 24 uur de meestverkochte game in de Nintendo Eshop. De game komt in 2021 ook beschikbaar voor Xbox-consoles. De game werd eerder deze maand eveneens toegevoegd aan Xbox Game Pass. De game krijgt binnenkort verder een nieuw speelveld.