De onbekende kant van de Computex

De Computex staat bomvol met nieuwe producten, van behuizingen en koelers tot moederborden en voedingen, en alles ertussenin. De beurs heeft echter ook een andere kant: de kant van de kleine bedrijfjes, de toeleveranciers en de makers van halffabrikaten. Er zijn dit jaar in totaal 1674 stands te vinden en een flink deel daarvan wordt bezet door dat soort kleine bedrijven met vaak onuitsprekelijke of zelfs onleesbare namen, die op zoek zijn naar partners in de branche. Het zijn dit soort bedrijven die de daadwerkelijke voedingsadapter voor je elektronica in elkaar zetten of er de onderdelen voor leveren.

Om eens een heel ander aspect van de Computex te belichten, hebben we een rondje langs dit soort bedrijven gemaakt. Het is een beetje onzin om ze allemaal te bekijken, dus leek het ons een leuk idee om te zien hoever we komen om met dergelijke toeleveranciers een laptop in elkaar te sleutelen. Voordat je enthousiasme te hoog oplaait: dat gaan we niet echt doen, hoewel het idee van een custom-Tweakers- of customtweakerslaptop natuurlijk verleidelijk is. Nee, voor dit keer kijken we wat je zoal nodig hebt en kunt vinden aan chassismakers, pcb-fabrikanten, elektronicaboeren en alles wat erbij komt kijken om een laptop te bouwen.

Laten we bij het chassis of de behuizing beginnen. Er is een aantal bekende opties om je laptop zelf te configuren. Zo kun je bij bijvoorbeeld BTO aardig kiezen wat je wil, maar de daadwerkelijke behuizing moet natuurlijk ergens vandaan komen en op de beurs vonden we diverse opties om die te laten maken. Zo kun je een behuizing uitzoeken bij EonTec, een bedrijf dat magnesiumlegeringbehuizingen voor je kan maken. Of je laat een ontwerp met een cnc-machine uitsnijden: het kan allemaal.

Vervolgens heb je printplaten of pcb's nodig en ook daarvoor kun je terecht bij diverse fabrikanten. We vonden onder meer een fabrikant die flexibele pcb's kan maken, maar ook voor reguliere fr4-printplaatjes kun je op de Computex terecht. Op die printplaatjes, of moederborden zo je wil, zul je natuurlijk de nodige componenten moeten monteren. Als je helemaal from scratch wil beginnen, zijn er diverse elektronicacomponentenfabrikanten op de beurs te vinden. Zo kwamen we de, naar eigen zeggen, grootste smd-condensatorfabrikant van China tegen en is het Duitse Würth vertegenwoordigd.

Aan connectors en andere onderdelen om op je printplaat te solderen is evenmin gebrek. Je kunt talloze chassisdelen van elke denkbare connector krijgen. En als je twee pcb's of andere onderdelen met elkaar moet verbinden, kun je terecht bij een bedrijf dat zich specialiseert in het krimpen van connectors aan kabels en flatcables. Dat bedrijf had zelfs de machines meegenomen waarmee het dat doet. Als je laptop een paar knoppen nodig heeft, dan zou je bij Trantek langskunnen. Dat bedrijf heeft grote printplaten met voorbeelden van een deel van zijn assortiment meegenomen.

Een aantal onderdelen hebben we helaas niet kunnen vinden. Zo was er niemand die een processor in de aanbieding had; die zul je toch echt van AMD of Intel moeten betrekken. Paneelleveranciers hebben we evenmin kunnen vinden, afgezien van een bedrijf dat e-inkschermen levert en een bedrijf met touchpanelen voor een scherm. En hoewel mechanische toetsenborden en hun switches overal zijn te vinden, kwamen we gek genoeg geen producent van laptoptoetsenborden tegen.

Geheugen is dan weer geen probleem, want naast de stortvloed aan kant-en-klaargeheugenmakers, zijn er ook fabrikanten die het voor je in elkaar zetten. Zo kwamen we kale printplaten voor geheugenmodules tegen en bijbehorende rollen geheugenchips. Wat opslag betreft kun je natuurlijk een van de vele nvme-drives in je laptop prikken, maar ook daarvoor kwamen we een interessante optie tegen: een actief gekoelde heatsink voor je ssd. Om toch in een laptop of andere low-profilebehuizing ondergebracht te kunnen worden, is de koeler volgens het bedrijf de dunste in zijn formaat. Zoals je op de foto kunt zien, is de koeler niet veel dikker dan een munt.

En over koeling gespoken: uiteraard moeten je processor, gpu en andere onderdelen gekoeld worden, en daarvoor is een overweldigend aanbod voorhanden. Naast ventilators in allerlei soorten en maten, niet in de laatste plaats de ultraplatte die we net zagen, zijn er allerlei verkopers die heatsinks naar wens voor je kunnen produceren. We vonden ook de printplaatjes voor de stators in de ventilators, voor het geval een complete ventilator niet hardcore genoeg is. En om heatsinks met een hittebron te verbinden, is er ook weer volop keuze aan heatpipeproducenten. Voor de interface tussen heatsinks en andere componenten kun je kiezen uit allerlei thermal-interfacematerialen, van de bekende koelpasta met industriële applicators, tot thermal pads in alle soorten en maten. Er is zelfs een bedrijf dat zijn grafeenblokken aan de man brengt.

De laptop kan dicht, en zelfs daarvoor is een bedrijf naar de beurs gekomen, namelijk om zijn met Loctite-behandelde schroeven aan de man te brengen. Als je weleens een apparaat uit elkaar hebt gehaald en een schroefje met een blauw stukje schroefdraad bent tegengekomen, is er een dikke kans dat het van dit bedrijf kwam.

Een laptop moet natuurlijk nog wel worden gevoed, en daarvoor zijn accu's en een lader nodig. Het zal je niet verbazen dat er meer dan genoeg aanbod op beide vlakken is, van kant-en-klare producten tot made-to-order. Zo kun je een laptopaccu afnemen van diverse fabrikanten, maar evengoed kun je die laten maken, met losse cellen of de bekende lithiumpolymeerzakken. En je kunt natuurlijk een standaardadapter kopen om je accu te laden, maar er zijn ook fabrikanten die met plezier een model met jouw specificaties voor je in elkaar zet. En wil je zelf niet aan het werk, dan kun je natuurlijk ook robots het werk voor je laten doen.

Zo zijn we bij de laatste onderdelen van de laptop gekomen. Het is niet helemaal gelukt alle onderdelen te vinden die je nodig hebt, zoals de processor, de gpu en het beeldscherm. Ter compensatie kun je op de Computex naast de onderdelen die je nodig hebt, ook allerlei onderdelen en halffabrikaten vinden waarvan je waarschijnlijk niet eens wist dat ze bestaan en waarvoor ze nodig zijn. Voor tweakers die weleens met elektronica prutsen, is het in ieder geval genieten.